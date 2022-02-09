شروط بنك التسليف الجديدة 1443 وقيمة قروض بنك التسليف بدون فوائد

شروط بنك التسليف الجديدة 1443 يعتبر من أكثر البنوك المشهورة داخل المملكة السعودية التي تقوم بتقديم العديد من الخدمات لأصحاب الدخل المنخفض والشباب حتى يتمكنوا من عمل مشروع جديد يساعدهم على العيش والزواج، ولكن قام بنك التسليف السعودي بتحديد بعض الشروط التي ينبغي توافرها للحصول على قرض من بنك التسليف الجديد وسوف نوضح لكم تفاصيل القروض للمواطنين.

شروط بنك التسليف 1443

يمكنكم من خلال السطور القادمة الإطلاع على كافة الشروط التي ينبغي توافرها لكي تتمكن من الحصول على قرض بنك التسليف وهي كالآتي:

أولا يجب أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية ولديه الجنسية السعودية مع أهميه أن يكون أول زواج للزوج أو الزوجة.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وراتبه لا يتعدى 2000 ريال سعودي.

ثم يتم تحديد قيمة التمويل الذي سوف يتم ترميم البيت الطيني بحيث لا يتعدى 18 ألف ريال سعودي.

كما يجب أن يكون مصدق عليه من المحكمة ولا يتعدى أكثر من عامين.

وينبغي عند تجديد الحصول على القرض مرة أخرى ألا تزداد مساحة الأرض 1000 متر.

قام بنك التسليف بتحديد نسبة التمويل في البيوت الشعبية لا تتعدى 30 ألف ريال سعودي.

يجب عند تقديم طلب الحصول على التمويل الخاص ببناء منزل يجب أن يكون مضى على التمويل على الأقل خمس سنوات.

أما بالنسبة لقيمة التمويل لبيوت الخرسانة لا تتعدى 60 ألف ريال سعودي.

كما ينبغي على المتقدم إضافة كافه البيانات التي تتعلق بأفراد الأسرة والحد الأقصى العمر الابن24 سنة في حالة طلب الحصول على قرض عائلي.

قيمة القروض المقدمة من بنك التسليف

يقوم بنك التسليف السعودي بتقديم قرض الأسرة والزواج لجميع المواطنين بالمملكة السعودية حتى يتم التسهيل عليهم ويتم تقديمها بدون وجود فوائد وسوف نتعرف على القروض التي يتم استخدامها بشكل دائم من خلال بنك التسليف السعودي وهي كالآتي: