sar to php سعر الفلبين مقابل الريال السعودي

يمكن تحويل الريال السعودي SAR الى البيزو الفلبيني pHp فإنه يتم ادخال المبلغ من المال الذي نريد في تحويله وسوف يتم تحويله قليلا أثناء الكتابة كما يمكن ان تحول في الاتجاه العكس اي من البيزو الفلبيني الى الريال السعودي

سعر الفلبين مقابل الريال السعودي sar to php

الريال السعودي sar هو عبارة عن العملة التي تستعمل في المملكه العربيه السعوديه ورمز العملة هو ر س بينما يكون العملات المعدنية في الريال السعودي 5،10،25،50،100 هالالة باين من العملات الورقية الريال السعودي هي 1،5،10،50،100،500 ريال وعلى الجانب الآخر تحتي عملة الفلبين وهي البيزو الفلبيني php و هي العملة التي تستعمل في الفلبين ويكون رمز عملة البيزو الفلبيني

وتكون العملات المعدنية من عمله بيزو هي، 1،5،10 25 Piso بينما العملات الورقية العملة بيزو والفلبيني هي 5 10، 20، 50، 100، 200 و 500 الف

كم يساوي الريال السعودي مقابل البيزو الفلبيني في شهر فبراير 2022

يوم ثمانية من شهر فبراير لعام 2022 يبلغ 13.7078بيزو فلبيني

يوم سبعة من شهر فبراير لعام 2022 يساوي 13.66886بيزو فلبيني.

يوم 6 من شهر فبراير لعام 2022 يكون 13.6467بيزو فلبيني.

يوم خمسه من شهر فبراير لعام 2022 يكون سعر 13.6467 بيزو فلبيني

يوم 4 من شهر فبراير لعام 2020 يكون 13.6019 بيزو فلبيني.

يوم 3 من شهر فبراير لعام 2022 يكون 13.5709 بيزو فلبيني.

يوم أثنين من شهر فبراير لعام 2022 يكون 13.6244 بيزو فلبيني.

يوم 1 من شهر فبراير يكون 13.6020بيزو فلبيني.

سعر الريال السعودي بالبيزو الفلبيني