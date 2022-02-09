نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 فبراير 2022 معرفة قيمة استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مستفيدي دعم برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن الطرق التي يمكن بها التواصل مع البرنامج من أجل معرفة الخطوات الواجب اتباعها من أجل معرفة قيمة الاستحقاق لكل فرد في دعم حساب المواطن، ليرد البرنامج عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ويكسف عن آلية التحقق من قيمة استحقاق الدعم، وفيما يلي عبر موقع ثقفني نيوز الاخباري نستعرض معكم مزيد من المعلومات والتفاصيل عن الأمر.

موعد ايداع الدفعة 51 حساب المواطن

ويجدر الإشارة إلي ان حساب المواطن يبدأ في إيداع المستحقات المالية الدفعة من الدفعة الـ 51 من شهر فبراير 2022، وذلك في الساعات الأولي من يوم الخميس 10 فبراير الجاري، وذلك إلي المستفيدين الذي تم اختيارهم وفقاً لمعايير الاستحقاق المذكورة للأهلية، وابرزها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ومتواجد بصورة دائمة بالمملكة.

معرفة قيمة استحقاق دعم حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن أن الدعم المقدم إلي المستفيدين يكون متوجه رسمياً إلي رب الأسرة والذي يقوم بدوره بصرف الدعم فيما تم الاتفاق عليه وفقاً لشروط الاستحقاق، حيث يتم الاخذ في الاعتبار جدياً بدخل الاسرة وأعمار أفرادها وعددهم بشكل واضح، حيث يتم استخدام الحاسبة التقديرية للدعم من أجل معرفة قيمة الاستحقاق، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي هنا.

طريقة التواصل مع حساب المواطن

وقد أعلن حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن وجود العديد من الطرق التي يمكن بها متابعة حالة الاستحقاق والاتصال والتواصل رسمياً مع البرنامج في حالة وجود استفسارات أو تساؤلات من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية وهي علي النحو التالي.

الاتصال علي رقم 19912 رقم الهاتف الموحد لحساب المواطن.

خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

خدمة صوتك مسموع.

عن طريق البوابة الالكترونية لحساب المواطن عبر الانترنت.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

وفي السياق ذاته قد وضع برنامج حساب المواطن بعض التعديلات التي يمكن من خلالها الحصول علي دعم البرنامج، منها القيام بإلزام الافراد بتقديم مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية-عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن، أو ما يثبت استقلالية المسكن، وذلك من أجل ضمان استمرار تقديم الدعم، وذلك للاشخاص الذين يبلعون سن 18 عام أو أكثر.

موعد صرف دفعة فبراير من حساب المواطن

ويجدر الاشارة إلي أن من المقرر أن يقدم برنامج حساب المواطن دعم المستفيدين الخاص للدفعة 51 وذلك في يوم الخميس 10 فبراير 2022، حيث يتم الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.