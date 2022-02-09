نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التامين الصحي عبر مجلس الضمان الصحي بشكل إلكتروني في خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التامين الصحي ، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي عبر الإنترنت حيث يعد التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين من أهم الأشياء لضمان علاج أفضل وعلى نفقة الدولة أو شركات التأمين وتعتبر أيضا من أساسيات والمطلوبات في العمل والوظائف لذا من الضروري جدا أن يعرف القارئ طريقة الاستعلام عن التامين الطبي مجلس الضمان التعاوني عبر الإنترنت، حيث تقوم المستشفيات والهيئات الصحية التابعة للتأمين الصحي بتوفير الدواء والعلاج على نفقتها في وجود الشخص وفقا للتامين المقرر وأن يكون التامين جاريا.

استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية

يتساءل العديد من المتواجدين بالمملكة عن الاستعلام على صلاحية التأمين الطبي عبر موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، الذي يقدمها مجلس الضمان التعاوني للجميع من أجل التسهيل عليهم في الوصول للخدمات بشكل إلكتروني عبر الإنترنت كخدمات تسهيلية في إطار رؤية 2030 والتسهيل على الجميع في الوصول للخدمة بصورة إلكترونية مباشرة وسهلة، وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا بالدخول على رابط مجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثانيا باختيار تبويب الخدمات عبر الإنترنت.

ثالثا اختر الاستعلام عن معلومات التأمين.

رابعا بكتابة البطاقة بالهوية الوطنية.

خامسا بكتابة الرمز أمامك لتأكيد التعامل البشري.

سادسا بالضغط على استعلام.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على بيانات التامين الخاصة به كمواطن وسنقوم بتعريف القارئ أيضا على الاستعلام على موقف تامينك الطبي برقم الاقامة.

الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين في السعودية

يمكن للقارئ أيضا أن يعرف معلومات تأمين لأي وافد عبر خدمة الاستعلام على التأمين الطبي لمجلس الضمان الصحي استعلام على تامين طبي لأي مقيم على أرض الدولة ومن أجل الاستعلام على التأمين الصحي للمقيمين في السعودية قم باتباع الآتي لتسهيل العملية على القارئ والوصول للخدمة بشكل مباشر، ومن الاستعلام على التأمين الصحي عبر رقم الإقامة باتباع الآتي:

أولا ادخل على البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي.

ثانيا اختر من الأعلى تبويب الخدمات عبر الإنترنت.

ثالثا اضغط على بيانات التأمين.

رابعا بكاتبة إقامتك.

خامسا بكتابة رمز التحقق كما هو.

سادسا اضغط على استعلام.

بهذا يكون القارئ قد عرف خطوات الاستعلام على التامين الصحي للمقيمين في المملكة العربية السعودية بسهولة وعبر استعلام على تأمين طبي برقم الإقامة أو الاستعلام عن صلاحية التامين لأي مقيم فقط.

استعلام على تامين صحي لزائر

بعد أن وضحنا الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود وشرحنا أن الاستعلام عن التأمين الطبي من الخدمات المقدمة من بوابة المجلس لكافة السعوديين والمقيمين وزوار المملكة وغيرهم للتسهيل عليهم في القيام بالعملية بشكل صحيح عبر الإنترنت في خطوات بسيطة جدا والآن سنقوم بتوضيح الاستعلام عن التامين الطبي برقم الجواز الخاص بالزائر من خلال مجلس الضمان الصحي الاستعلام الاستعلام عن صلاحية تأمينك الصحي، وللقيام بالعملية فهي كالآتي:

أولا بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للعملية.

ثانيا بالدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية.

ثالثا بالضغط على الاستعلام عن تأمين زائر.

رابعا بكتابة الجواز في المكان المحدد.

خامسا بكتابة رمز العملية كما هو موضح.

سادسا اضغط على استعلام.

بعدها ستظهر لك بيانات استعلام عن تامين مجلس الضمان ويعتبر الاستعلام عبر رقم مجلس الضمان الصحي الاستعلام عن حالة التأمين الصحي من أهم العمليات التي يجب على القارئ معرفتها.