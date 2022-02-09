عروض وتخفيضات اكسترا السعودية على كافة الأجهزة المنزلية والجولات فبراير 2022

تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر الإلكترونية التي توفر إلى عملائها عروض قوية وخصومات وتخفيضات مذهلة تصل لنسبة أكثر من 50%، فالهدف الذي تعمل من أجله اكسترا هو توفير للجميع عروض وتخفيضات وأسعار مناسبة لمختلف الطبقات دون أن تؤثر على ميزانيتهم وتتبعوا في مقالنا التالي عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية في السعودية

توفر اكسترا عروض قوية على الأجهزة المنزلية التي من بينها المكيفات وتتبعوا في السطور الآتية أبرز الأنواع من المكيفات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

احدث عروض اكسترا على المكيفات

عرض على مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد. عرض على مكيف سامسونج جداري 18000 وحدة روتاري بارد مع خصم بقيمة 31%. عرض على مكيف جنرال الكترك جداري 22000 وحدة بارد. مكيف جنرال الكترك جداري 17500 وحدة إنفيرتر حارد وبارد. مكيف كلاس برو 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد وحار. عرض على مكيف الزامل جداري 12000 وحدة حار وبارد.

عروض اكسترا على الثلاجات

توفر اكسترا عروض قوية على الثلاجات وتشمل العروض خصومات وتخفيضات تسهل للجميع إمكانية الحصول على ثلاجات بأقل الأسعار ومن بين الثلاجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي.

احدث عروض اكسترا على الثلاجات