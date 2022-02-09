نظام مكتب العمل في الإجازات الاضطرارية، أوضح نظام العمل السعودي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر الإجازات الاضطرارية، وهي عبارة عن إجازة لا يفرضها النظام على صاحب العمل، ولكنها تكون موجودة بلائحة تنظيم العمل بالمنشأة وقد انتشرت تغريدات كثيرة عبر التويتر، واسئله عن هذه الإجازات عن حق كل من العامل وصاحب العمل عند حدوث أي ظرف اضطراري، وهل يجب أن يحصل العامل بها على إجازة وتكون بالراتب او بدون مرتب وعن مدة هذه الإجازة وماذا أن طالت مدتها وهذا ما سوف نوضحه خلال هذا المقال.

نظام مكتب العمل في الإجازات الاضطرارية

الإجازات الاضطرارية في لائحة العمل السعودي لا تشتمل هذه الظروف الإدارية على الولادة والرضاعة للسيدة العاملة وإذا كانت حالات وفاة أحد أقارب الدرجة الأولى والثانية يحق للعامل أن يأخذها هذه الإجازة براتب دون حدوث أي خصم عليه، كما يحق للعامل ايضا للحصول على إجازة له عند زواجه وتكون مدة الإجازة الاضطرارية خمس أيام أو عند مولود جديد للعامل يأخذ إجازة ثلاث أيام فقط، بالإضافة إلى أنه يحق لصاحب العمل أن يطلع على كافة الوثائق الرسمية التي تثبت الظروف الإدارية للعامل سواء كانت وثيقة الزواج أو الشهادة وفاه او شهاده ميلاد المولود، وذلك تبعا للنظام الذي أقره مكتب العمل والشؤون بخصوص الإجازات الاضطرارية.

نظام مكتب العمل بشأن الإجازات الاضطرارية في السعودية

في الأغلب يغير لوائح العمل، ولكن في الفترة الحالية يحق للعامل في القطاعات الحكومية والخاصه، أن يحصل على إجازة سنوية تكون مدفوعة الأجر ويحصل على راتب، وتكون مدتها من 21 إلى 30 يوم، ولكن ليأخذ هذه الإجازة يجب أن يكون مضى على العامل في القطاع خمس سنوات على الأقل، وإذا تم ترك العمل قبل هذه المدة فهو لا يحصل على هذه الاجازة، لانها تكون مدفوعة الأجر كما أنه لا يحق للعامل أن يؤجل الاجازة السنة الحالية إلى سنوات الماضية لكنها تنتهي مع انتهاء، ولا يتم خصمها من الراتب ولكن إذا مرض العامل من حقه أن يحصل على إجازة تكون مدتها من يوم إلى شهر كامل مدفوعة الاجر و حتى يتمتع فيه بشكل كامل ويمكن تجديد الاجازة المرضية الى شهرين ويتم الدفع ثلاث اربع الأجر الشهري، وإذا كان مضطرا الى ذلك يمكن مد الإجازة المرضية الشهر الرابع ولكن بدون أجر.