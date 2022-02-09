ايقاف ازالة جدة خلال شهر رمضان 2022 وفق خطة تنظيم المدن الكبرى بالسعودية

ايقاف ازالة جدة بقرار رسمي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 9 من شهر فبراير 2022 الموافق 8 من شهر رجب 2022م بتصريحات من المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن إيقاف أعمال الهدم والإزالة للعوائيات بمحافظة جدة بالمملكة، سيتوقف بصورة مؤقتة في شهر رمضان وذلك من أجل ظروف الأهالي بالمحافظة وسيتم استئناف العمل مرة أخرى وفق الجدول الزمني لإزالة عشوائيات محافظة جدة.

قرار رسمي يعلن ايقاف ازالة جدة 2022

إضافة لما سبق فإن عمليات إزالة المناطق العشوائية بجدة تأتي ضمن تطوير واجهات وأحياء المدن الكبرى ببنية تحتية راقية ذات معايير وتصاميم ممتازة تليق بمكانة المملكة وتليق ورؤية المملكة 2030م كذلك لتغيير المظاهر العشوائية للأحياء والتي تهدد سلامة المواطنين، خاصة بعد أن بلغ عدد المناطق العشوائية أكثر من 60 حي منتفرقة بالمملكة، كما أن معظم سكان تلك المناطق رحلوا في السنوات الأخيرة لمناطق أخرى أكثر تحضر والخدمات بها متوفرة.

طلبات تعويض ملاك العشوائيات بعد ازالة جدة 2022

في نفس السياق السابق ذكره فقد أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي في وقت سابق أن بدء استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات تم يوم الأحد 30 من شهر يناير 2022 الموافق 27 من شهر جمادى الآخر 1443هـ، والجدير بالعلم أن التعويضات التي سيتم صرفها ستكون على الأراضي المملوكة بصكوك موثقة شرعية فقط عن الأرض والأنقاض، أما الأراضي الأخرى الغير مملوكة بصكوك موثقة ستكون صرف التعويضات فيها عن الأنقاض فقط.

رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لأمانة جدة وكيفية التقديم

في النهاية يتم اتقديم من خلال خطوات بسيطة إلكترونيًا على الرابط الرسمي كالتالي:

أولًا الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي بوابة أمانة جدة الرقمية .

يلي ذلك الضغط على أيقونة خدمات الرقمية، والانتقال منها إلى المرفق الخاص بتقديم معاملة.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة، ومن ثم الضغط على أيقونة التالي.

في النهاية تحقق من صحة كافة الخطوات السابقة والنقر على أيقونة إرسال.

الأوراق الثبوتية الواجب تقديمها لتعويضات ملاك العشوائيات 1443

كذلك بالنسبة للأوراق المطلوب تقديمها لطلب تعويض عن إزالة المناطق العشوائية نذكرها بالترتيب التالي: