الزيارة العائلية بالمملكة 2022 الرسوم والشروط المطلوبة لأقارب المقيمين

الزيارة العائلية بالمملكة 2022 ، تمثل الزيارات العائلية لأقارب المقيمين بالمملكة أهمية كبرى، وهذا ما جعلها محل تساؤلات كبرى عبر الإنترنت، حيث يبحث الجميع عن رسوم الزيارة العائلية والمدة الزمنية للزائر بالمملكة والإجراءات والشروط التي يجب إتباعها من أجل القيام بالزيارة العائلية، وتعني الزيارة العائلية التي حظت بأعلى نسبة اهتمام من المملكة سماح وزارة الخارجية السعودية للمقيمين من خارجها من أقارب المقيمين رسميًا في المملكة بدخول الأراضي السعودي سواء للزيارة ولم شمل الأسرة أو لأداء مناسك الحج والعمرة والتعليم وغيرها من الأسباب التي تجعلهم يدخلون للمملكة.

الزيارة العائلية بالمملكة 2022

تتعدد قيمة الرسوم التي يتم دفعها من أجل القيام بعمل دعوات للزيارة العائلية لأقارب المقيمين والتي تختلف بصورة كبيرة حسب المدة الخاصة بالزيارة، وجاءت الأسعار كالتالي:

زيارة لمدة 48 ساعة بقيمة 100 ريال سعودي.

زيارة عائلية لمدة 96 ساعة بقيمة 300 ريال سعودي.

الزيارة العائلية لمدة شهر بقيمة 300 ريال سعودي.

الرسوم للزيارة العائلية لمدة ستة أشهر بقيمة 3000 ريال سعودي.

الزيارة العائلية لمدة عام بقيمة 5000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين بقيمة 8000 ريال سعودي.

شروط طلب زيارة عائلية

هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها والقيام بها من أجل الموافقة على طلب الزيارة العائلية لأقارب المقيمين، وتلك الشروط هي :

ملئ النموذج الخاص بالزيارة العائلية لوزارة الخارجية وختمه وتوثيقه من الغرفة التجارية أو صاحب العمل.

كتابة كافة البيانات المطلوبة باللغة العربية، مع ضرورة مطابقة الأسماء مع جوازات السفر.

لابد أن يكون الشخص المطلوب للزيارة العائلية من أقارب الدرجة الأولى.

يجب أن يكون لدى المقيم إقامة سارية المفعول.

شرط أساسي أن يكون المقيم طالب التأشيرة لديه تصريح عمل وليس شخص مرافق للمقيم.

لابد من الموافقة على الحجر الصحي المؤسسي للأفراد الراغبين في الزيارة.

كيفية تقديم طلب الزيارة العائلية

يمكن للمقيمين بالمملكة تقديم طلب للزيارة العائلية من أجل استقبال أقاربهم من الدرجة الأولى عن طريق منصة الخدمات الإلكترونية والتي تتبع وزارة الخارجية السعودية، حيث يتم عن طريقها تعبئة الطلب للحصول على التأشيرة لكل من الأم، الأب، الزوجة، الأبناء، وكانت المملكة قد أعلنت أنه تم السماح للمواطنين والمقيمين تقديم طلبات الزيارة العائلية بعد استيفاء الشروط اللازمة.