نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن معاملة بإمارة مكة إلكترونيًا في المقال التالي
الاستعلام عن معاملة بإمارة مكة، حيث تعتبر إمارة مكة أحد أهم الإمارات في المملكة العربية السعودية، التي تتولي القيام بالعديد من المهام المرتبطة بخدمات المواطنين بالمملكة، وتتمثل مهام إمارة مكة في عدد مميز من الخدمات مثل التأكد من حسن سير العدالة داخل المنطقة، بالإضافة إلى العمل علي حفظ الأمن بالمنطقة، مه حرص الإمارة علي توفير جميع الخدمات الخاصة بالمواطنين بالمنطقة من خلال التعاون مع الجهات المعنية الحكومية، علاوة علي المشاركة بمراحل التخطيط لجميع الخدمات، ومن أهم الخدمات التي تقدمها موقع الإمارة هو الاستعلام عن معاملة شخصية تخص كل مواطن علي حده، لذا سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن معاملة بإمارة مكة.
الاستعلام عن معاملة بإمارة مكة
يمكن بكل سهولة أن يتم الاستعلام عن معاملة بإمارة مكة لجميع المواطنين من خلال تنفيذ عدد من الخطوات الإلكترونية التي تتم كالتالي:
- يجب الدخول علي موقع الاستعلام الإلكتروني التالي: موقع وزارة الداخلية وهي المنصة التي تتبع لإمارة مكة.
- الضغط علي تبويب “الخدمات الإلكترونية” والمتوفرة بالصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني.
- ثم النقر على خيار “الاستعلام عن المعاملة” من خلال قائمة الخدمات المتوفرة بالموقع.
- إدراج نوع الاستعلام الذي يرغب الشخص بالاستعلام عنه علي أن يتم إدخال رقم القيد أو رقم الخطاب في المكان المحدد له.
- يتطلب أن يتم الانتباه إلى كتابة الرقم الخاص بالقيد بطريقة صحيحة عند إدخاله.
- النقر علي تبويب “عرض التفاصيل” لتنبثق صفحة جديدة بها تفاصيل المعاملة التي يتم الاستعلام عنها.
الاستعلام عن معاملة برقم الهوية الوطنية
تسعي منصة إمارة مكة الإلكترونية إلى توفير أكثر من طريقة من أجل الاستعلام عن المعاملات المرتبطة بها، توفيراً لوقت وجهد المواطنين والعمل علي راحتهم، ويتم الاستعلام عن معاملة بالإمارة برقم الهوية بالخطوات التالية:
- الولوج إلى منصة الإمارة الإلكترونية: إمارة مكة.
- يتم الدخول إلى المنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل شخص.
- تحديد الاختيار علي قسم الخدمات الإلكترونية المتوفرة بمنصة لإمارة مكة.
- تحديد الخدمات الإلكترونية التي تخص الأفراد.
- النقر علي استخدام “خدمة الاستعلام عن معاملة” عبر رقم الهوية.
- يجب إدخال رمز التحقق في المكان المخصص ذلك.
- بعد ذلك يتم الضغط علي تبويب “بحث” لتظهر كافة التفاصيل التي تخص المعاملة المرتبطة لكل مواطن علي حده.
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