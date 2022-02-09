الاستعلام عن معاملة بإمارة مكة إلكترونيًا

الاستعلام عن معاملة بإمارة مكة، حيث تعتبر إمارة مكة أحد أهم الإمارات في المملكة العربية السعودية، التي تتولي القيام بالعديد من المهام المرتبطة بخدمات المواطنين بالمملكة، وتتمثل مهام إمارة مكة في عدد مميز من الخدمات مثل التأكد من حسن سير العدالة داخل المنطقة، بالإضافة إلى العمل علي حفظ الأمن بالمنطقة، مه حرص الإمارة علي توفير جميع الخدمات الخاصة بالمواطنين بالمنطقة من خلال التعاون مع الجهات المعنية الحكومية، علاوة علي المشاركة بمراحل التخطيط لجميع الخدمات، ومن أهم الخدمات التي تقدمها موقع الإمارة هو الاستعلام عن معاملة شخصية تخص كل مواطن علي حده، لذا سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن معاملة بإمارة مكة.

الاستعلام عن معاملة بإمارة مكة

يمكن بكل سهولة أن يتم الاستعلام عن معاملة بإمارة مكة لجميع المواطنين من خلال تنفيذ عدد من الخطوات الإلكترونية التي تتم كالتالي:

يجب الدخول علي موقع الاستعلام الإلكتروني التالي: موقع وزارة الداخلية وهي المنصة التي تتبع لإمارة مكة.

الضغط علي تبويب “الخدمات الإلكترونية” والمتوفرة بالصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني.

ثم النقر على خيار “الاستعلام عن المعاملة” من خلال قائمة الخدمات المتوفرة بالموقع.

إدراج نوع الاستعلام الذي يرغب الشخص بالاستعلام عنه علي أن يتم إدخال رقم القيد أو رقم الخطاب في المكان المحدد له.

يتطلب أن يتم الانتباه إلى كتابة الرقم الخاص بالقيد بطريقة صحيحة عند إدخاله.

النقر علي تبويب “عرض التفاصيل” لتنبثق صفحة جديدة بها تفاصيل المعاملة التي يتم الاستعلام عنها.

الاستعلام عن معاملة برقم الهوية الوطنية

تسعي منصة إمارة مكة الإلكترونية إلى توفير أكثر من طريقة من أجل الاستعلام عن المعاملات المرتبطة بها، توفيراً لوقت وجهد المواطنين والعمل علي راحتهم، ويتم الاستعلام عن معاملة بالإمارة برقم الهوية بالخطوات التالية: