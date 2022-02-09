منصة العمل الحر للأسر المنتجة تسجيل دخول

منصة العمل الحر، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية من الرجال والنساء عن طريقة تسجيل دخول منصة العمل الحر للأسر المنتجة، حيث تم توفير منصة العمل الحر من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لجميع العاملين في مجالات العمل الحر سواء أفراد أو أسر منتجة، وتحرص المنصة علي توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بخدمات المواطنين مثل التسجيل والحصول على برامج الدعم المتوفرة للأسر المنتجة أو الاشتراك في خدمات التأمينات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الأخري، لذا سوف نوفر لكم رابط منصة العمل الحر للأسر المنتجة.

منصة العمل الحر للأسر المنتجة

يستطيع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية القيام بتسجيل دخول منصة العمل الحر من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بالترتيب التالي:

الدخول مباشرة الي رابط الدخول التالي: منصة العمل الحر.

الضغط علي الدخول من خلال دخول النفاذ الموحد.

يجب أن يتم إدخال اسم المستخدم في المكان المحدد له.

يجب إدراج كلمة المرور الشخصية في مكان تسجيله.

ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

ليتم الولوج الي الصفحة الرئيسية لمنصة العمل الحر، واختيار الخدمة الإلكترونية الذي يرغب كل مستفيد بالحصول عليها من خلال موقع المنصة.

إصدار وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة

بإمكان جميع العاملون في المهن الحرة بالمملكة والتي تتعلق بأنشطة الأسر المنتجة، القيام بإصدار والحصول على وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال تنفيذ هذه الخطوات: