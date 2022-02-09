نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات دار التمليك للمتقاعدين وشروط التقديم daraltamleek في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويلات دار التمليك للمتقاعدين، حيث يستعلم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية من المتقاعدين عن شروط دار التمليك للمتقاعدين، حيث تعد شركة دار التمليك واحدة من أهم الشركات التي تعمل علي توفير الحلول التمويلية السكنية للمواطنين بالمملكة، حيث توفر مساعدات تمويلية مميزة للأفراد من أجل تمكينهم من تملك المنزل الذي يحلمون به، وقد قدمت دار التمليك مساعدات سكنية هامة الي ما يقرب من 70000 أسرة داخل المملكة، وتعمل الشركة علي وضع الشروط المناسبة لجميع احتياجات شرائح المجتمع المتعددة من أجل سرعة تملك العقارات لجميع الأفراد، وسوف نوضح لكم شروط تمويلات دار التمليك للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية.

تمويلات دار التمليك للمتقاعدين

شركة دار التمليك قد وضعت العديد من الشروط التي يجب توفرها لدى كل مستفيد من المنصة، للحصول علي منتجات التمويل السكني للمتقاعدين، وتختلف تلك الشروط وفق نوع العقار الذي يرغب كل متقدم بتملكه.

تملك فيلا أو شقة أو عمائر سكنية للمتقاعدين

جميع المتقدمين الذين لديهم رغبة في الحصول تمويل من أجل شراء فيلا أو شقة وعمائر سكنية من خلال “دار التمليك”، فيجب أن تتوافر هذه الشروط التالية:

يشترط ألا تزيد قيمة التمويل عن خمسة مليون ريال سعودي.

الدخل الشهري الخاص بكل مستفيد يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي للقطاع الحكومي.

الدخل الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 7000 ريال سعودي للقطاع الخاص.

يشترط أن تكون قيمة الدفعة المقدمة يعادل 10% للمسكن الأول.

يجب ألا يزيد عمر المستفيد عن 75 عام.

شروط تملك الأراضي للمتقاعدين

على المتقدمين الراغبين في الحصول على التمويل من دار التمليك من أجل شراء الأراضي، أن تتوافر بهم مجموعة الشروط الأتية:

قيمة التمويل يجب ألا تتعدي عن 2 مليون ريال سعودي.

ألا تقل قيمة الدخل الشهري للعميل الذي يعمل بجهة القطاع الحكومي عن مبلغ 4000 ريال سعودي.

ألا تقل قيمة الدخل الشهري للعميل الذي يعمل بجهة القطاع الخاص عن مبلغ 7000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المبلغ الخاص بالدفعة المقدمة يعادل 30%.

تشترط دار التمليك ألا يزيد عمر المتقدم عن 75 عام خلال التقديم في المنصة.

ويمكن الدخول علي موقع دار التمليك والتعرف علي تفاصيل أكثر عن تمويلات المنصة وشروطها.