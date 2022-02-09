التسجيل بدعم التأهيل الشامل، حيث يهتم العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية بطريقة التعرف علي التسجيل في التأهيل الشامل الذي توفره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تعمل الوزارة علي توفير برنامج التأهيل الشامل الذي يضع عدة أهداف والتي من بينها، توفير حياة كريمة لمواطني المملكة من المواطنات والمواطنات، حيث يصرف البرنامج لهم راتب شهري ثابت يكون مخصص لبعض من الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك ممن يعانون من الإعاقات الذهنية أو البدنية، ويصل قيمة الراتب الشهري ما بين أربعة الآف ريال سعودي حتي عشرون ألف ريال سعودي، ويتم تحديد قيمة المبلغ وفق نوع الإعاقة، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل بدعم التأهيل الشامل.

التسجيل بدعم التأهيل الشامل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حرصت علي توفير التسجيل في برنامج التأهيل الشامل بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الذي يتبع للوزارة، وهذه الخدمة توفر الكثير من الوقت والجهد، وفيما يأتي طريقة التسجيل في البرنامج:

الدخول علي موقع التسجيل التالي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

تسجيل الدخول للمنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على تسجيل دخول.

الضغط على اختيار خدمات الوزارة ثم تحديد الاختيار علي الخدمات الإلكترونية.

الضغط على الإعانات المالية لذوى الإعاقة.

تسجيل البيانات المطلوبة للتسجيل في الأماكن المخصص لها.

الضغط على موافقة ثم تأكيد تقديم الطلب.

شروط التقديم بالتأهيل الشامل 1443

تضع وزارة الموارد البشرية شروط عامة للتقديم في التأهيل الشامل، حتي يتم وصول الدعم المالي المخصص من الوزارة الي مستحقيه فقط، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: