عاجل موعد نتائج التوجيهي 2022 الأردن لثانوية العامة وخطوات الاستعلام

عاجل موعد نتائج التوجيهي 2022 حالة من القلق والتوقع بشأن نتائج إرشادات المدارس الثانوية حيث بدأ العد التنازلي للظهور الرسمي للنتيجة، أكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية التصحيح والمراجعة تتم بكل دقة بتوفير عدد كبير من المراجعين لكي يحصل كل طالب على حقه دون الوقوع في الأخطاء التي تؤثر على مستقبلهم، حيث تمثل هذه الفترة صعوبة لدى الكثير لأنها تحدد مصيرهم العلمي في تحميل المسيرة التعليمية، حيث لم يتم الإعلان عن موعد النتيجة بشكل رسمي حتى الآن، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه ما زالت عملية التصحيح والمراجعة مستمرة الآن في جميع المواد، وتكون مرحلة مصيرية في مسيرة الطالب التعليمية، ووفقًا للمجموعِ الذي يتم الحصول عليه، سوف يلتحق الطالب بالجامعات الحكومية أو المدارس الخاصة في الأردن في العام الدراسي الجديد، وبناء على المُعدل أيضاً يستطيع الطالب أو الطالبة خريجي الثانوية العامة الدخول إلى الكُلية التي يرغب بها، وقد أظهر أن معدل النجاح واعد للغاية ومن المرجح أن يكون أعلى بكثير مقارنة بنتائج الدليل التكميلي العام الماضي

عاجل موعد نتائج التوجيهي 2022 الأردن لثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم مع الأمين العام الدكتور نواف أن الميعاد التقريبي من المقرر أن يتم ظهور النتيجة في الفترة ما بين 10 إلى 12 فبراير، وهكذا يستطيع طلاب الثانوية العامة بالأردن الحصول على نتائج التوجيهي في هذا الموعد ، وأكدت الوزارة أن إذا حدث تغيير بالميعاد سوف يتم الإبلاغ عنه

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي

قرر مجلس التربية والتعليم، في الأردن تشكيل لجنة من الخبراء، للبدء في العمل على تطوير امتحان الثانوية العامة، والتي تستهدف تطوير وتخفيف الضغوط على الأهل والطلبة من جهة، وبصورة متطورة تساعد الطلبة في التوجه أو التركيز على التخصص الذي يرغب الالتحاق به من جهة أخرى، ذلك لأن عملية التصحيح تمر بعدة مراحل تتطلب وقت ومجهود، للتأكد من أن كل طالب قد حصل على حقه ولم يتعرض لأي ظلم أو خطأ في الرصد والتجميع.