بعد إضافة يوم التأسيس.. جدول الإجازات الرسمية لعام 2022 في السعودية

تحتفل المملكة العربية السعودية على مدار العام، بالعديد من المناسبات الرسمية، والتي يحصل الموظفين والعاملين بالدولة بجميع القطاعات، بالإضافة إلى الطلاب المقيدين بمختلف المراحل التعليمية، على إجازة رسمية، ويتم تحديد فترة الإجازة “يوم أو أكثر” حسب طبيعة كل مناسبة من المناسبات، ولكن أغلب المناسبات تكون يوم واحد أو يومين على الأكثر، ويتم تطبيق تلك الإجازات على العاملين بالقطاع العام والخاص، وفي حال تطلب العمل، تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية، فيجب أن يقوم صاحب العمل بتعويض العامل عن هذا اليوم.

جدول إجازات عام 2022 في السعودية

يحصل الجميع بالمملكة العربية السعودية، على العديد من الإجازات الرسمية على مدار العام، للاحتفال بالعديد من الإجازات والعطلات، والتي على رأسها “الأعياد الوطني والعيدين الفطر والأضحى والإجازات المطولة وإجازات نهاية الفصول الدراسية ونهاية العام”، ومن بين الإجازات التي يحصل عليها المواطنين والمقيمين بالسعودية على مدار العام:

المناسبة اليوم بالتاريخ الميلادي يوم التأسيس السعودي 22 فبراير 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة بالمدارس والجمعات 23 و24 فبراير 2022 إجازة منتصف الفصل الثاني للمدارس والجامعات 10 إلى 20 مارس 2022 إجازة عيد الفطر 25 أبريل إلى 8 مايو 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 25 و26 مايو 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 15 و16 يونيو 2022 بداية إجازة نهاية العام للجامعات 16 يونيو 2022 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 30 يونيو 2022 إجازة عيد الأضحى 8 إلى 12 يوليو 2022 إجازة اليوم الوطني السعودي 23 سبتمبر 2022

الإجازات والمناسبات الرسمية بالمملكة

تقوم المملكة العربية السعودية بمنح العاملين لديها على مدار العام، العديد من الإجازات والعطلات الرسمية، التي جاءت بحسب ما أعلنت عنه الدولة كالتالي: