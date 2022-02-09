طرق استفادة الفرد المستقل من دعم برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، طرق استفادة الفرد المستقل من البرنامج، كما سنوضح لكم من خلال هذه المقالة كيف يمكن للمستفيدين من الأفراد المستقلين الاستفادة من الدعم المخصص من برنامج حساب المواطن، حيث أكد برنامج حساب المواطن أنه بإمكان الفرد المستقل الذي لم يستطع إثبات استقلالية، أنه بإمكانه إثبات استقلاليته من خلال الطرق الموضحة، كما سنتناول معكم هذه الطرق مع التوضيح في خطوات.

طرق استفادة الفرد المستقل من برنامج حساب المواطن

أوضح البرنامج أنه بإمكان الأفراد المستقلين الاستفادة من الدعم المخصص من برنامج حساب المواطن من خلال الطرق التالية:

أن يقوم الفرد المستقل بتقديم أحد مستندات إثبات استقلالية المسكن، عبارة عن عقد موحد من شبكة إيجار، على أن يكون باسم المستفيد، أو من خلال تقديم صك الملكية للمسكن، أو من خلال تقديم مستند إثبات سكن جامعي أو مستند سكن أحد الكليات العسكرية أو أحد المعاهد الأخرى. أو من خلال الانضمام كشخص تابع لآخر مستفيد من المستفيدين الرئيسين.

طرق استفادة الفرد المستقل من خلال إضافة مستند إثبات الاستقلالية بالخطوات

الدخول عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن. الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب. أن يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة حفظ. الدخول على إدارة المرفقات، ومن ثم قم بإضافة المرفقات.

بالخطوات كيفية إضافة تابع في برنامج حساب الموطن

تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، من خلال رب الأسرة (المستفيد الرئيسي). ومن خلال البوابة الإلكترونية، الدخول على تفاصيل الطلب. يتم النقر على أيقونة بيانات الأشخاص التابعين. ومنها يتم النقر على أيقونة إضافة تابع. القيام بملأ وكتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالشخص التابع المراد إضافته. بعد الانتهاء من إدخال البيانات بالشكل الصحيح، قم بالنقر على أيقونة إضافة. وبعد الانتها من الخطوات السابقة، يتم النقر على أيقونة حفظ.

متي يتم إيداع الدفعة 51 لشهر فبراير 2022

أوضح برنامج حساب المواطن أنه سوف يتم إيداع الدعم المخصص للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، وذلك في الوقت المحدد لصرف الدفعة وهو اليوم العاشر من شهر فبراير الجاري لعام 2022، الموافق يوم الخميس 9 رجب 1443.