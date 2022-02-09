وظائف شركة الاتصالات السعودية STC

وظائف شركة الاتصالات السعودية، حيث أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر بوابة التوظيف الرسمية. حيث استحوذت وظائف شركة الاتصالات السعودية على اهتمام العديد من السعوديين بعد أن أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن عدد من الوظائف الشاغرة في الهندسة والإدارة والتكنولوجيا للأفراد ذوي الخبرة الحاصلين على درجتي الماجستير والبكالوريوس في بعض التخصصات المحددة من خلال بوابة التوظيف الرسمية للمركز.

وظائف شركة الاتصالات السعودية

يمكن التعرف على الوظائف التي تم الإعلان عنها وهي كالتالي:

مشرف هيكلة البيانات

أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية في المجالات التالية: (نظم المعلومات، المعلوماتية) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن (5) سنوات.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

محلل جودة أول

يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

خبرة ذات صلة (2 سنة) على الأقل.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

أخصائي اعمال فنية

أن يكون المرشح حاصلاً على درجة علمية في المجالات التالية: (مهندس) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن (4) سنوات.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

مصمم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أن يكون المرشح حاصلاً على درجة علمية في المجالات التالية: (تكنولوجيا المعلومات / نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن (4) سنوات.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

مصمم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية في المجالات التالية: (الاتصالات، المعلوماتية) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن (4) سنوات.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

أخصائي الأمن السيبراني

أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية في المجالات التالية: ( أمن المعلومات، المعلوماتية) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن (5) سنوات.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

مشرف تحليل الأعمال

أن يكون المرشح حاصلاً على درجة علمية في التخصصات: (إدارة الأعمال / المالية / نظم المعلومات / المالية) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن (5) سنوات.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

كيفية التقديم لوظيفة في stc

يمكنك التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية، وذلك من خلال الخطوات التالية: