نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط 60,000 ريال منتج آهل بدون موافقة الكفيل وبلا فوائد أو رسوم إدارية في المقال التالي
منتج آهل أصبح متاح الآن بالتقسيط الشهري الميسر لمدة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الآن كما يحتاج قرض آهل توفير العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل بالبنك ومن ضمن تلك الشروط يجب أن يحصل العميل المتقدم السعودي الجنسية على تمويل إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم وغيرها من التمويلات الإجتماعية المتوفرة لدى بنك التنمية الاجتماعية قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل السعودي الذي يمتاز بالحصول عليه بدون دفع رسوم إدارية أو أي فوائد مالية إضافية ويصل مبلغ التمويل إلى ستون ألف ريال سعودي بموافقة البنك كذلك يمتاز عند التقديم بالحصول على طلب التمويل بدون هامش ربح بأقساط ميسرة شهرية لمدة 60 شهراً لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.
أهم شروط التقديم على منتج آهل بالمملكة العربية السعودية
قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة يجب توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل ومن ضمنها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت شهري مناسب للموافقة على طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط المطلوبة كالتالي بكل التفاصيل الآن:
- يشترط تمويل منتج آهل السعودي أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 سنه حتى 70 سنه كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على التمويل.
- كذلك يجب توفير دخل شهري لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.
- بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية تطلب الحصول على تمويل إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج قبل التقديم على منتج آهل السعودي.
- سداد جميع الأقساط المستحقة على التمويل الإجتماعي المسبق قبل التقديم الإلكتروني على التمويل لدى منتج آهل.
- توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي ماعدا العامل في القطاع الحكومي لا يطلب منه توفير موافقة الكفيل أو الضامن السعودي.
أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى منتج آهل السعودي
- التمويل لدى منتج آهل متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.
- تمويل نقدي بدون كفيل غارم سعودي لموظفي القطاع الحكومي فقط لا غير.
- كذلك التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات على الأكثر لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.
- أمتاز التمويل بأنه كمثل القرض الحسن بدون دفع فوائد مالية إضافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ