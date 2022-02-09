التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد دعم مالى للمحتاجين وتسديد القروض.. خطوات تقديم الطلب

التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد دعم مالى للمحتاجين تعمل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية على تقديم كافة الخدمات والمساعدات المادية للمواطنين السعوديين الذين حالتهم المادية يرثى لها، وتعتبر هذه المؤسسة واحدة من أشهر المؤسسات الإنسانية في المملكة العربية السعودية لتقديم الخير ومساعدة الغير، فهي تساهم في سداد ديون المواطنين الذين عجزوا عن سدادها، كما أنها تقدم لهم كافة الدعم المادي الذي يمكنهم من خلاله التكيّف مع ظروف الحياة المحيطة وتلبية احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم الأساسية.

طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على مساعدة مالية من المؤسسة الخيرية لعبد العزيز بن فهد السعودي وتتمثل الخطوات فيما يلي:-

قم بإلقاء تحية الإسلام في بداية طلب التقديم الخاص بك.

بعد ذلك ألق التحية على سمو الأمير عبد العزيز بن فهد موضحًا مدى كرمه وحسن أخلاقه وعظمة الخدمات التي يقدمها هو ومؤسسته.

اشرح أسبابك وظروفك التي اضطرتك للجوء إلى تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من المؤسسة.

أرفق مع أسبابك أوراق ومستندات رسمية توضح وتؤكد صحة ما قمت بتوضيحه من أسباب وظروف.

اطلب من سمو الأمير والمؤسسة النظر بإمعان في طلبك للموافقة عليه وحصولك على المساعدة.

اكتب كل بياناتك الشخصية المتمثلة في اسم الكامل رباعيًا ومكان سكنك والمنطقة وكذلك رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

انهي البرقية والطلب بالدعاء لسمو الأمير بطول العمر والعافية وقم بالتوقيع أدنى الطلب باسمك مرة أخرى.

كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية

يمكنكم التواصل مع المؤسسة للاستفسار أو لتقديم الطلب من خلال اتباع إحدى الطرق التالية:-