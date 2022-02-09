نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان المطور الجديد للتسجيل بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية ” الضمان المطور الدفعة الثانية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم متابعينا الكرام “رابط الضمان المطور الجديد” والذي يبحث عنه الكثيرين من الراغبين في التسجيل بالضمان المطور، وذلك بهدف التسجيل بالمنصة الإلكترونية الحديثة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، حيث يوفر الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره حديثًا الدعم المادي للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط التي نصتها الموارد البشرية، من أجل مساعدة هؤلاء الأشخاص على مواجهة غلاء المعيشة خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، وأيضاً لتوفر لهم حياة كريمة قدر الإمكان.

الضمان المطور الجديد هو نظام حديث مكمل لنظام الضمان القديم، وتم أتاحته لتقديم الدعم للأسر التي تستحق الدعم وشمول فئة مواطنين اكثر، ومن خلاله يمكن للمستحقين الولوج لرابط منصة الدعم لتحديث بياناتهم الشهرية، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنزودكم رابط الضمان المطور الجديد.

رابط الضمان المطور الجديد

يمكن لأي شخص تنطبق عليه شروط الضمان الاجتماعي المتقدم ويريد التسجيل الدخول إلى رابط منصة الدعم الاجتماعية واتباع الخطوات الأتية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بالضغط علي أيقونة تسجيل مستخدم جديد.

يجب كتابة هذه البيانات بشكل دقيق (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور، رمز التحقق).

ثم انقر بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعد استكمال البيانات قم بالضغط علي أيقونة تسجيل.

ستتلقى على الفور رسالة تحتوي على رمز التفعيل ، والذي يجب عليك إدخاله في حقل رمز التفعيل والنقر فوق تحقق.

أدخل رقم الهوية الخاصة بك وكلمة المرور ورمز التحقق لتسجيل الدخول.

يجب عليك أيضًا إدخال جميع بيانات الأسرة حول السكن والدخل والممتلكات.

لقد تم تسجيلك الآن بنجاح في الضمان الاجتماعي الجديد.

رقم هاتف الضمان المطور الجديد

نظراً لكثرت التساؤلات حول نظام الضمان الاجتماعي المطور والشكاوى والاستفسارات التي يتقدم بها كافة المستفيدين من الضمان المطور، فقد أعلنت الموارد البشرية عن طرق التواصل مع الموظفين وخدمة العملاء:

رقم هاتف الضمان الاجتماعي الموحد 19911 خدمة صوتك مسموع hrsd.gov.sa حساب العناية بالعملاء تويتر HRSD_Care وزارة الموارد البشرية تويتر HRSD_SA منصة الضمان الاجتماعي المطور) sbis.hrsd.gov.sa

شروط الضمان المطور الجديد 1443

وضعت الجهات المختصة عددا من الشروط للقبول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد التي يجب استيفاؤها لتأكيد الأهلية للضمان الاجتماعي، ومن أهمها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين ويحتاجون أيضًا إلى إقامة كاملة في المملكة. بالنسبة لاحتساب الدخل يجب أن يكون الحد الأقل للمبلغ أقل من الدخل المحسوب لراتب الدعم ، وهو 1،100 ريال سعودي لأسرة و 550 ريال سعودي لأفراد الأسرة. المتقدمون الذين يطالبون بمعاش الضمان الاجتماعي الجديد لا يسكنون في أحد الملاجئ الوطنية بالمملكة. يجب ألا يكون مقدم الطلب مالكًا لأصل عالي القيمة.

متي تنزل الدفعة الثانية من الضمان الجديد

أما عن موعد نزول الدفعة الثانية من مقطوعة الضمان المطور، فانه لن يتم تحديد موعد لنزول الدفعات ولن تصرح الوزارة حتي وقتنا الحالي عن عدد المقبولين بالدفعة الثانية، ولكن وزير وزارة الموارد البشرية صرح سابقاَ؛ انه يتم العمل لحصر عدد المتقدمين للضمان الجديد وسيتم الإعلان عن قبولهم ببيان رسمي، وأشار أن موعد نزول الدفعة الأولي كما هو في يوم 20 من كل شهر ميلادي، لحين دمج موعد للضمان القديم والحديث معاً.

وبذلك انتهينا من نشر رابط الضمان المطور الجديد وتوضيح خطوات التسجيل للحصول علي الدعم، كما وضحنا موعد نزول الدفعة الثانية من الضمان الجديد.