نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل ابناؤنا في الخارج عبر منصة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التربية والتعليم بنشر طريقة تسجيل ابناؤنا في الخارج عبر منصة مركز معلومات من الطلاب والطالبات المصريين في كافة المراحل التعليمية بداية من الصف الأول الابتدائي مرورًا بالمرحلة الإعدادية كاملة حتى الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2022 عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، يمكن لأولياء أمور الطلاب المصريين في السعودية الدخول لنظام معلومات ابناؤنا في الخارج الخاص باختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة التسجيل لامتحانات للعام الجديد ومعرفة موعد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي.

مركز معلومات وزارة التعليم

يرغب العديد من أولياء أمور الطلاب المصريين في التعرف على طريقة تسجيل ابناؤنا في الخارج عبر منصة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم للطلبة المتواجدين في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام من الأنظمة الإلكترونية لوزارة التعليم المصرية التي يقدمها المكتب الثقافي المصري بالمملكة، والذي يقدم من خلال الموقع الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب وأولياء الأمور و المعلمين، ومن أهمها تسجيل ابناؤنا في الخارج من أجل التقديم لامتحانات نصف العام، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة التسجيل في منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022.

تسجيل ابناؤنا في الخارج عبر منصة مركز معلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل لأبنائنا في الخارج للتقدم لعقد الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022، لذلك يجب إنشاء حساب ولي الأمر للتسجيل في البوابة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج للحصول على كافة الخدمات المتاحة على المنصة، ويتم إنشاء الحساب التسجيل لولي الأمر من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول لموقع مركز معلومات وزارة التعليم المصرية.

اختيار أيقونة “ أبناؤنا في الخارج “.

“. الدخول لخدمات “ امتحانات أبناؤنا في الخارج “.

“. اضغط على تسجيل استمارة التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

الضغط على خيار “ إنشاء حساب “.

“. قم بكتابة الاسم الأول لولي الأمر.

ثم إدخال اسم أب ولي الأمر.

ادخل رقم الهاتف ورقم الواتس آب لولي الأمر.

قم بكتابة الرقم القومي لولي الأمر.

اختر الدولة التي يعيش فيها.

قم بتحديد السفارة التابع لها.

وفي النهاية يجب النقر على خيار إنشاء حساب ولي الأمر.

بعد إتمام كافة الخطوات السابقة سوف تتم عملية تسجيل ابناؤنا في الخارج عبر منصة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الفني المصرية، ويمكنك الاستعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية السعودية بكل سهولة من خلال موقع وزارة الخارجية.

مد التقدم لامتحانات ابناؤنا في الخارج

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، عن الموافقة على مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لامتحانات (أبناؤنا في الخارج) للعام الدراسي 2021/2022 حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/20، والتي كان من المقرر انتهائها يوم السبت الموافق 2022/2/5، حتى يتسنى لجميع الطلاب الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، وقرر ذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب بصفة عامة وأبناء الجاليات المصرية بصفة خاصة.

كما وافق الوزير على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتي كان من المقرر لها طبقًا لتعليمات التقدم المعتمدة أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.

كما أعلنت الوزارة عن نظام التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي الجاري، موضحة أنها سوف تُعقد وفقًا للمناهج الموجودة في جمهورية مصر العربية للطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام.

خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية

يجب علي ولي الأمر اتباع كافة الخطوات الأتية من أجل التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول لسنة 2022، وجاءت خطوات التقديم علي النحو التالي:

في البداية يجب إنشاء حساب خاص به على موقع أبناؤنا في الخارج من خلال رابط الوزارة.

تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.

سداد مبلغ ( ١٥٠ دولار أمريكي ) لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال موقع أبناؤنا في الخارج بعد

) لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال موقع أبناؤنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة .

رفع صورة واضحة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF .

يجب القيام بالمتابعة الإلكترونية المستمرة للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج من خلال البريد الإلكتروني.

قم بانتظار الرد من المسئولين بقبول الطالب بنظام أبناؤنا في الخارج من عدمه ومراجعة الاستيفاءات المطلوبة.

في حالة قبول الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة له.

إما في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، سوف تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إعادة المستندات، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أية مبالغ تم دفعها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويمكنك الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو برقم الجواز بكل سهولة، والاستعلام عن صلاحية الإقامة.

متى اختبارات أبناؤنا في الخارج 2022

قد أعلن الوزير عن مد فترة التسجيل لامتحانات ابناؤنا في الخارج، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية سابقًا، أنه سوف يتم عقد الامتحانات بنظام أبنائنا بالخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 على دورين، موضحة بأن امتحانات الدور الأول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 من شهر ابريل 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو 2022، طبقا للجداول الموثقة التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات.

وجاء نظام الامتحانات علي النحو الأتي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تُنعقد امتحانات أبنائنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

حل مشاكل تسجيل ابناؤنا في الخارج عبر منصة مركز معلومات

قد واجه العديد من الأشخاص بعض المشاكل أثناء التقديم علي الامتحانات الفصل الدراسي عبر منصة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، حيث يتساءل أولياء الأمور عن أفضل متصفح للتسجيل، وأيضًا التساؤل عن إتمام عملية التسجيل ولكن عدم وصول رسالة التفعيل، والبعض يواجه مشاكل فنية في الحساب الخاص به، ومن خلال الأتي سوف يتم الإجابة علي هذه الأسئلة من أجل إتمام عملية التسجيل.

رسوم التقدم لامتحانات أبناؤنا بالخارج عبر منصة مركز معلومات الوزارة 2022

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحديد رسوم التقدم لامتحانات الطلاب للمصريين بالخارج لأي طالب في أي صف دراسي بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ (150) دولارا أمريكيًا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بتوضيح كيفية تسجيل ابناؤنا في الخارج عبر منصة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الفني المصرية، ومعرفة قيمة رسوم التسجيل لدخول الامتحانات، والموعد المقرر لعقد الاختبارات للطلبة المتواجدين بالخارج.