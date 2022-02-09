شروط إصدار سجل تجاري للنساء السعوديات الالكترونيا 2022

شروط إصدار سجل تجاري للنساء السعوديات إلكترونيا خلال بوابه الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة وهذا حسب شروط وضوابط قد وضعت يجب توافرها في المتقدمة لفتح سجل تجاري للنساء المقررة من لائحه الوزارة.قد قامت الوزارة بتقديم العديد من التعديلات الجديدة على نظام السجل التجاري ويأتي ذلك توافقا مع العصر الحديث من المستجدات العالمية وافضل التعاملات في تحسين وضع الاستثماروالأعمال في المملكة لزيادة النمو لبدء المشاريع التجارية بجميع أنواعها بمختلف القطاعات الاقتصادية. وجاءت هذه التعديلات بهدف تسهيل الاجراءات لبدء مشروع تجاري على المرأة على غرار الرجل وهذا من خلال اتباع نظام الإلكتروني أمن وميسر قد وضعته الوزارة.

شروط اصدار سجل تجاري للنساء السعوديات

شروط فتح سجل تجاري الرئيسي (مؤسسة):

وضعت وزارة التجارة السعودية عدد من الاشتراطات لإصدار سجل تجاري مسبقا شروط فتح سجل تجاري للنساء و تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة هذه المستندات ذاتها عند إصدار سجلات للرجال وذلك من اجل تسهيل الاجراءات لبدء مشاريع نسائية جديدة.

يشترط ألا يقل عمر متقدم الطلب عن ل 18 عاما.

ألا يكون موظف في القطاع الحكومي.

أن تكون مشترك ومفعل خدمة ابشر.

قيمة رسوم الخدمة 200 ريال للسنة كما يضاف عليها رسوم الغرفة التجارية وهذا حسب النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

يمكن الحصول على الخدمة إلكترونيا.

شروط فتح سجل تجاري فرعي (مؤسسة)

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما. يعمل موظف لدى القطاع الحكومي. أن لا يقل راس المال عن 5000 ريال سعودي. قيمة رسوم الخدمة تبلغ 100 ريال للسنه. الخدمة تتم بطريقه إلكترونية.

طريقة فتح السجل التجاري للنساء عبر الشبكة الأنترنت

أولا الدخول على الصفحة https://mci.gov.sa وتسجيل الدخول باسم مستخدم وتسجيل الرقم السري للعميل.

اضغط على أيقونة إصدار سجل تجاري.

هنا يظهر أمامك ثلاث خيارات للاسم التجارى يمثل:

(اسم قائم- اسم شخص- اسم محجوز).

(اسم قائم- اسم شخص- اسم محجوز). قم باختيار النشاط في المستوى الأول والثاني والثالث).

للعلم…

لا يمكن اختيار أكثر من نشاط في المستوى الأول والثاني ويمكن للعميل أن يقع اختياره على أكثر من نشاط في المستوى الثالث وهذا حسب ما يفضل بشرط ألا يتجاوز عدد الأحرف في الأنشطة 350 حرف.

عند الانتهاء من الاختيار قم باختيار عدد السنوات من سنة إلى خمس سنوات حسب ما يناسب رغبه العميل.

قم بتعبئة كل البيانات الخاصة بكل من:

راس المال.

السنة المالية.

بيانات الاتصال.

عنوان المنشأة.

ثم انقر على أيقونة إرسال الطلب.

سوف يرسل إليك فاتورة على الجوال قم بسدادها ومن ثم طباعة السجل التجاري دون الذهاب إلي أحد فروع الوزارة.

ملحوظة..

لكي يتم استخدام الخدمات يتوجب على العميل الدخول أولا من خلال نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد.

سجل تجاري مؤسسة

لإصدار سجلك التجاري مؤسسة و رخصة البلدية الفورية إلكترونيا يتم خلال 180 ثانية.

سجل تجاري مؤسسة شركة