تسعيرة البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في السعودية بعد التحديث من أرامكو

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عمر شويل - جدة تسعيرة البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في السعودية، يبحث الكثير من السعوديين والمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن تسعيرة البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في السعودية، حيث شهدت الأسعار بشكل عام ارتفاع كبير بالأسعار وبكل تأكيد ستتأثر أسعار البنزين بهذه الزيادة، وتقوم شركة أرامكو السعودية بعمل تحديث دوري كل شهر من أجل تحديد السعر الجديد للبنزين والمقارنة بين سعره في الأسواق العالمية وسعره في السوق المحلي، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول سعر البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية، تابعوا معنا في مقال اليوم.

تسعيرة البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في السعودية

حتى الآن لم يتم الإعلان عن تسعيرة البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في السعودية، والموعد الرسمي للإعلان عن التسعيرة الجديدة هو يوم العاشر من بداية كل شهر ميلادي، أي سيتم الإعلان غدًا الخميس الموافق العاشر من فبراير لعام 2022 عن التسعيرة الرسمية للبنزين، وسوف يتم العمل بهذه التسعيرة من أول يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر فبراير 2022 وحتى يوم العاشر من شهر مارس القادم بإذن الله 2022، والجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية هي المسؤولة عن الإعلان عن السعر الجديد وجميع أسعار النفط بالمملكة العربية السعودية، وبعد مراجعة دورية تُحدد جميع مشتقات النفط والتي على رأسها البنزين.

تسعيرة البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في المملكة

يترقب المواطنين في المملكة العربية السعودية إعلان أرامكو عن تسعيرة البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في السعودية، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها أسعار البنزين في شهر يناير الماضي، وجاءت أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية عن شهر يناير كما يلي:

سعر اللتر من بنزين 91 في المملكة العربية السعودية بسعر 2.18 ريال سعودي.

سعر اللتر من بنزين 95 بالمملكة العربية السعودية بسعر 2.33 ريال سعودي.

سعر اللتر من الكيروسين في المملكة العربية السعودية وصل إلى سعر 0.70 ريال سعودي.

اللتر من الديزل في المملكة العربية السعودية بسعر 0.63 ريال سعودي.

ولم يتم تحديد الأسعار الجديدة بعد، وغدًا بإذن الله سيتم إجراء التحديث للأسعار، ثم ستقوم أرامكو بالإعلان عن السعر الجديد ليتم تطبيقه في جميع محطات المملكة العربية السعودية.