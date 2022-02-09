وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين | رابط التقديم على وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين أعلنت عنها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على موقعها الإلكتروني عن توافر وظائف إدارية لمواطني المملكة العربية السعودية من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل في المقر الرئيسي للطاقة بمدينة الرياض.

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

هناك عدد من الوظائف التي تم الإعلان عنها، حيث أكد مجلس مراجعي الحسابات والمحاسبين أن الوظائف الشاغرة مطابقة للمسميات الوظيفية التالية:

مسؤول الموارد البشرية.

مسؤول التعويضات والمزايا.

مسؤول السعادة.

تقديم الطلبات لوظائف مراجعين ومحاسبين

ذكرت الهيئة أن التقديم متاح عبرموقع التوظيف الخاص بها، أنه اعتبارًا من اليوم 8 فبراير 2022 م. سوف يستمر التقديم حتى 8 مارس 2022.

للتقدم ومعرفة المزيد من التفاصيل حول شروط الوظائف المعلنة ، قم بزيارة موقع هيئة المحاسبين والمراجعين.

وسوف تجد أيضًا الأخبار التي تفيد بأن الوظائف الشاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين قد تم نشرها مسبقًا في أخبار السعودية.

وتم الإبلاغ عنها من قبل فريق إشراق الإخباري والمصدر الأصلي يتعلق بصحة الخبر من عدمه.

شروط التقديم على الوظائف الخاصة بالمراجعين والمحاسبين

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين، ومن بينها:

شهادة أو مؤهل أعلى في المحاسبة.

يمكن لحاملي الدبلوم المتوسط ​​في المحاسبة (بشرط ألا تقل مدة الدبلوم عن سنتين دراسيتين) من جامعات أو كليات معترف بها.

إلى جانب شهادة جامعية في المحاسبة (أكثر من سنة وأقل من سنتين) التقدم للحصول عليها بشرط أن يحضر برنامج تدريب المحاسب الفني.

كما يكون حاصل على درجة علمية من إحدى كليات العلوم الإدارية وأمضى 15 ساعة أكاديمية على الأقل في المحاسبة.

ومن لم يكمل الـ 15 ساعة الأكاديمية المذكورة يشترط حضور دورات الابتعاث المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة والزكاة والضرائب والتي تعادل مجتمعة (9) ساعات أكاديمية.

أو إكمال الساعات المطلوبة بأخذ مقررات تعادل (15) ساعة في المحاسبة أو المراجعة في جامعة معترف بها.

الأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم على الوظائف

هناك بعض من الأوراق الرسمية التي يجب أن يتم تقديمها على الوظائف، حيث يكون من بينها كل من: