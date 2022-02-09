SMS منصة الضمان المطورة والحد المانع للراتب sbis.hrsd.gov.sa رسالة قبول الأهلية

تتابع الوزارة جيدا آراء المتابعين والاستفسارات الموجهة منهم إليها وكذلك الشكاوى عبر منصتها على تويتر كما تتسلم الشكاوى على رقم الوزارة الخاص 1911 وتقوم بالرد على المتابعين، ويكون أكثر ما يشغل المتابعين هو موعد تسلم راتب الضمان بالشهر الجديد ووصول رسائل الأهلية وموعد قبول المرحلة الجديدة من الضمان، كما تكون ابرز الشكاوى حول عدم تسلم رسلة الأهلية حتى الآن، وتقوم الوزارة بالرد على المستفيدين بشكل كبير ويتم تنزيل ابرز الردود في صحيفة المواطن الوطنية.

موعد إيداع راتب الضمان المطور لشهر شعبان 1443

تقوم الوزارة بالإيداع الشهري لرواتب المستفيدين، وقد قامت بتحديد الأول من الشهر الهجري موعد لإيداع رواتب المقبولين بالمنصة والدعم الشهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما تقوم بإيداع رواتب المقبولين الجدد بالأهلية في مواعيد تقوم بتقريرها بعد إعلان الأهلية، وتحرص الوزارة على التوحيد المستقبلي لتسلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور للجميع.