نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر SMS منصة الضمان المطورة والحد المانع للراتب sbis.hrsd.gov.sa رسالة قبول الأهلية في المقال التالي
منصة الضمان المطورة والحد المانع للراتب sbis.hrsd.gov.sa وأيضا حاسبة الضمان الاجتماعي حسب راتب المسجلين الجدد هو ما يشير المؤشر الخاص بجوجل السعودية إلى البحث اليومي عليه بالمملكة، حيث أعلنت الوزارة استمرار التسجيل وكذلك مراجعة بيانات المسجلين بالضمان المطور وذلك لقبول طلبات المستفيدين الجدد بالضمان الاجتماعي المطور، وأعلنت الوزارة عبر منصتها على تويتر استمرار دراسة الطلبات والإرسال التدريجي لرسائل SMS للمقبولين.
SMS منصة الضمان المطورة والحد المانع للراتب sbis.hrsd.gov.sa رسالة قبول الأهلية
تتابع الوزارة جيدا آراء المتابعين والاستفسارات الموجهة منهم إليها وكذلك الشكاوى عبر منصتها على تويتر كما تتسلم الشكاوى على رقم الوزارة الخاص 1911 وتقوم بالرد على المتابعين، ويكون أكثر ما يشغل المتابعين هو موعد تسلم راتب الضمان بالشهر الجديد ووصول رسائل الأهلية وموعد قبول المرحلة الجديدة من الضمان، كما تكون ابرز الشكاوى حول عدم تسلم رسلة الأهلية حتى الآن، وتقوم الوزارة بالرد على المستفيدين بشكل كبير ويتم تنزيل ابرز الردود في صحيفة المواطن الوطنية.
موعد إيداع راتب الضمان المطور لشهر شعبان 1443
تقوم الوزارة بالإيداع الشهري لرواتب المستفيدين، وقد قامت بتحديد الأول من الشهر الهجري موعد لإيداع رواتب المقبولين بالمنصة والدعم الشهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما تقوم بإيداع رواتب المقبولين الجدد بالأهلية في مواعيد تقوم بتقريرها بعد إعلان الأهلية، وتحرص الوزارة على التوحيد المستقبلي لتسلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور للجميع.
حاسبة الضمان المطور الجديد (حسب الراتب – عدد أفراد الاسرة)
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
الاستعلام ومتابعة طلب تسجيل الضمان المطور
|خطوات الاستعلام عن رصيد الضمان
|كيفية التسجيل برابط الضمان المطور
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وكانت آخر الأخبار هو استمرار الوزارة بمراجعة طلبات المستفيدين والمسجلين الجدد بالأهلية بعد استكمالهم للمستندات وتسجيل البيانات بشكل جيد، على أن يتم الإعلان عن موعد إيداع راتب المقبولين في وقت قريب.
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