التسجيل في النقل المدرسي 1443 نظام نور noor.moe.gov.sa إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة رابط وشروط التسجيل في النقل المدرسي 1443 نظام نور noor.moe.gov.sa واحد من أهم الروابط التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية وتحديداً أولياء الأمور خاصة مع قرب موعد بدء الفصل الدراسي الثالث؛ وذلك ليتمكنوا من الاشتراك في خدمة النقل المدرسي الحكومي الذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإطلاقها مؤخراً بعدما قامت بتطوير خدمات النقل المدرسية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك لتوفير النقل المناسب للطلاب ولتكون وسيلة النقل أكثر أماناً وراحة للطلبة، كما دعت جميع الأهالي إلى ضرورة تسجيل أبنائهم في الخدمة على وجه السرعة وذلك عبر موقع نظام نور الإلكتروني، وليتمكن أولياء الأمور من التسجيل في النقل المدرسي 1443 لابد من توافر عدد من الشروط والتعليمات التي يجب اتباعها وهذا ما سنتناوله في حيثيات هذا المقال بالتفصيل.

شروط التسجيل في النقل المدرسي 1443

تسعى وزارة التربية والتعليم بالسعودية إلى توفير أكبر قدر من الخدمات الهامة للطلاب وأولياء الأمور، لذلك قامت بإطلاق خدمة النقل المدرسي لكافة المراحل الدراسية في كافة أنحاء المملكة، وقبل البدء في الحديث عن طريقة التسجيل في النقل المدرسي 1443 سنتناول بالتفصيل شروط الاستفادة من الخدمة والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً بالنسبة للبيئة التي يسكن بها الطالب يجب أن تكون بيئة ريفية أو بيئة حضرية.

بالنسبة للبيئة التي يسكن بها الطالب يجب أن تكون بيئة ريفية أو بيئة حضرية. ثانيًا يجب أن تكون كافة الطرق التي تصل بين منزل الطالب والمدرسة خالية من أي عوائق.

يجب أن تكون كافة الطرق التي تصل بين منزل الطالب والمدرسة خالية من أي عوائق. ثالثاً يشترط أن يكون يشمل برنامج دراسة الطالب أي من (تعليم عام – مدارس تحفيظ القرآن الكريم).

يشترط أن يكون يشمل برنامج دراسة الطالب أي من (تعليم عام – مدارس تحفيظ القرآن الكريم). رابعاً بالنسبة للمسافة بين المنزل والمدرسة يجب ألا تقل عن 250م، وألا تزيد عن دائرة نصف قطرها (3كم).

ولابد من ملاحظة أن أولوية قبول طلبات التسجيل تكون للطلاب الأبعد في المسافة عن المدرسة.

كما يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني 1443 عبر موقع الضمان الاجتماعي إلكترونيًا.

كم رسوم خدمة النقل المدرسي في نظام نور 1443

كثيراً ما يتساءل أولياء الأمور المستجدين عن مبلغ رسوم خدمة النقل المدرسي التي حددتها وزارة التعليم السعودية، حيث قامت وزارة التعليم بفرض رسوم قدرها 200 ريال سعودي سنوياً عن كل طالب، ولا يحق للطلاب استرداد الرسوم بعد قبول طلبه.

كما يحصل كلاً من أبناء الأسر المحتاجة التي تحصل على معاش الضمان الاجتماعي، وطلاب التربية الخاصة على الخدمة بشكل مجاني بدون دفع أي رسوم.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي 1443

بعد التعرف على الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة لقبول الطلاب في النقل المدرسي سنتعرف على الطريقة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلبة في النقل المدرسي، وذلك عبر الحساب الخاص بأولياء الأمور في نظام نور، فما عليهم سوى اتباع الخطوات الآتية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

بعد ذلك قم بتعبئة بيانات تسجيل الدخول في الخانات المخصصة لها وهي: (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق).

ثم قم بالنقر على زر “ تسجيل دخول “، وفي حالة عدم حصول المتقدم على حساب خاص قم بالضغط على أيقونة “ رابط التسجيل لولي امر جديد ” ومن ثم قم بإكمال بيانات التسجيل للحصول على حساب جديد.

“، وفي حالة عدم حصول المتقدم على حساب خاص قم بالضغط على أيقونة “ ” ومن ثم قم بإكمال بيانات التسجيل للحصول على حساب جديد. بعد الانتهاء من تسجيل الدخول قم بالضغط على أيقونة “ النقل المدرسي ” الظاهرة في جانب الصفحة الحالية.

” الظاهرة في جانب الصفحة الحالية. ثم قم بالضغط على أيقونة “ طلب النقل المدرسي للعام الجديد “، ومنها قم بالنقر على زر “ طلب النقل للطالب “.

“، ومنها قم بالنقر على زر “ “. بعد ذلك قم بالاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

ثم قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل دقيق، ولا تنسي تأكيد رقم الجوال.

بعد ذلك ستصل رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال الذي تم تأكيده قم بإدخاله في المكان الخاص به.

ثم قم بالنقر على زر “ دفع أجور التسجيل من خلال سداد “.

“. وأخيراً قم بالتأكيد على عملية الدفع من خلال النقر على زر “نعم“.

ستظهر رسالة بها رقم فاتورة السداد يجب الاحتفاظ بها للحاجة إليها.

طريقة سداد النقل المدرسي في نظام نور

عادة ما يرغب الكثير من أولياء الأمور في تسديد رسوم النقل المدرسي عبر الحساب البنكي الخاص بهم لذلك سنعرف طريقة السداد والتي تتمثل فيما يلي:

في البداية قم بتسجيل الدخول إلى الحساب البنكي الخاص بك سواء عبر الموقع الرسمي للبنك التابع له أو من خلال التطبيق.

بعد ذلك قم باختيار خدمة “ سداد الفواتير “.

“. ومنها قم باختيار خدمة “ تسديد قيمة الفاتورة مرة واحدة فقط “.

“. ثم قم بتحديد الخدمة التي تريد تسديدها وهي “ النقل المدرسي “.

“. وأخيراً قم بالنقر على زر “دفع“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد شروط وطريقة التسجيل في النقل المدرسي 1443، كما تعرفنا على قيمة رسوم خدمة النقل المدرسي في نظام نور 1443 وطريقة سدادها بالتفصيل.