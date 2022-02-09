إضافة الأبناء في توكلنا بالخطوات وقرار دمج أبشر توكلنا في منصة واحدة

إضافة الأبناء في توكلنا، واحدة من المزايا التي تقدمها منصة توكلنا الرسمية، تلك المنصة المعتمدة من جانب مركز المعلومات الوطني المقام والمعتمد داخل المملكة العربية السعودية، ويستهدف إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، وكان الهدف من إطلاقه هو تجاوز التعطل خلال فترة الإغلاق الكامل وحظر التجول، إبان فترة الجائحة العالمية الماضية، واستمر التطبيق في تقديم خدماته الإلكترونية، ويعد تطبيقي توكلنا وتباعد من أبرز تطبيقات السعودية، ومن أشهر خدماته استخراج التصاريح والحصول على المواعيد الطبية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى، ولهذا السبب يبحث الكثيرون عن الخطوات الصحيحة، أو طريقة إضافة أفراد الأسرة في توكلنا، وذلك من خلال تفعيل الأبناء في توكلنا، حيث يتساءل الكثيرون “كيف اسوي توكلنا للأطفال”، أو “كيف اضيف عيالي في توكلنا”، أو “تسجيل ابني في توكلنا”، ويمكنك تسجيل الأطفال في توكلنا بكل سهولة من خلال التطبيق، سواء على حساب الأب، أو إضافة الأبناء في توكلنا مع الأم.

تسجيل الأطفال في توكلنا

من أبرز الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا للمستخدمين؛ تصريح المشي، وتصريح التموين الطارئ، والموعد الطبي وغيرها الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى، ومن أجل تفعيل الأبناء في توكلنا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم أولا بالدخول إلى رابط تطبيق توكلنا الرسمي، سواء من خلال الويب أو عبر الآيفون أو الأندرويد. وبعد ذلك قم بتسجيل دخولك إلى الحساب إذا كان لديك حسابًا بالفعل، أو أنشئ حسابًا في حال لم يكن لديك واحدًا. ويتطلب الدخول إلى حساب توكلنا برقم الهوية، أو من خلال إدخال كلمة المرور. وسوف تحصل بعد ذلك على رمز عبر الجوال المسجل في حسابك لتأكيد الدخول إلى الحساب. وفي الصفحة الرئيسة سوف تجد خيار “حسابي” اضغط على أيقونته. وبعد ذلك سوف تجد خياران هما “حساب” وتسجيل الخروج، فاختر أيقونة “حساب”. وبعدها اختر من نفس القيم “الأفراد والمكفولين”. وهنا يمكنك إضافة أي فرد من أبنائك لم تكن قد قمت بتسجيله من قبل من أيقونة ” إضافة أبناء”. قم بملء البينات المطلوبة واختر حفظ وهكذا تكون قد قمت بإتمام تفعيل الأبناء في توكلنا.

أبشر توكلنا منصة واحدة

أعلنت بعض المصادر الرسمية، توجه الحكومة السعودية إلى خطوة جديدة، نحو التطبيقات الرسمية الأكثر نفعًا وشهرة حاليا داخل المملكة العربية السعودية، وهما “أبشر”، “توكلنا” وذلك بهدف دمج التطبيقين في منصة واحدة، حتى يحصل المستفيد من خلالهما على الخدمات المطلوبة بكل سهولة عبر منصة واحدة تجم التطبيقين، وسوف تكون المنصة الموحدة فرصة طيبة للمستخدمين من المقيمين والمواطنين، للحصول على خدمات كافة القطاعات الحكومية بطريقة إلكترونية سهلة للغاية.