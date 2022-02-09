نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الغاء الكفالة في السعودية 1443 وشروطها وأهم الوظائف المستثناة من الكفالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق الغاء الكفالة في السعودية 1443 ، أعلنت الحكومة السعودية عن إلغاء نظام الكفيل، والذي جعل العديد من المقيمين يبحثون لمعرفة ما هي طرق الغاء الكفالة في السعودية 1443، بالإضافة لمعرفة ما هي المهن التي تم إلغاء نظام الكفالة بها، لذا أردنا اليوم أن نكون نافذتكم لمعرفة كل الإجابات لتلك الأسئلة التي تبحثون دومًا عنها، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على طرق الغاء الكفالة، وكل ما يخص هذا الموضوع مثل ما هي الوظائف المستثناة من نظام الغاء الكفالة، وكيف سيكون نظام التعاقد الجديد في السعودية.

طرق الغاء الكفالة في السعودية 1443

من ضمن المبادرات التي تقوم بها وزارة الموارد والتنمية البشرية، والتي تهتم بملف العاملين بالكفالة، مبادرة إلغاء نظام الكفيل، وتحديد بعض الشروط التي يجب توافرها في العمالة الوافدة للأراضي السعودية.

حرصًا منها على مواكبة التحديات و لإنعاش سوق العمل السعودي وفقًا لما يحتاجه من طاقات عمل جديدة.

لذا قبل معرفة طرق الغاء الكفالة في السعودية، سنتعرف الآن على الشروط التي يجب توافرها في العمالة الوافدة والتي تتمثل في الآتي:-

مرور 12 شهرًا على تعيين العامل الوافد لدى صاحب العمل.

ضرورة إخطار صاحب العمل قبل تركه للعمل بمدة لا تقل عن 90 يوم.

يجب خضوع العامل ضمن نظام العمل السعودي بشكل رسمي حتى يتمكن من إلغاء الكفالة.

وجوب سداد رسوم مكتب العمل الموضحة في مكتب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

مزايا إلغاء نظام الكفالة في السعودية 1443

تحرص المملكة العربية السعودية على تطوير كل الأنظمة والقوانين الخاصة بنظام العمل داخل المؤسسات الحكومية، والخاصة.

وخاصًة التي لها علاقة بالعمالة الوافدة للأراضي السعودية، لتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب المنشأة أو صاحب العمل، بداية من بدء تطبيق إلغاء الكفالة من يوم 14 مارس 2021، أما عن المزايا فهي كالاتي:-

منع حدوث خلافات بين صاحب المنشأة والعامل.

إعطاء الحرية التامة للعامل الانتقال من عمل لآخر بعد انتهاء عقده.

بعد انتهاء عقد العامل لن يحتاج للحصول على موافقة صاحب العمل.

يحق للعامل مغادرة البلاد دون الحصول على موافقة صاحب العمل بعد إبلاغه الكترونيًا.

نظام جديد لفسخ العقد وإلغاء بلاغات الهروب التي كانت تم إصدارها من صاحب العمل.

نظام العمل الجديد بعد نظام الغاء الكفيل في السعودية 1443

حددت وزارة الموارد والتنمية البشرية عدة بنود في نظام العمل الجديد بعد نظام الغاء الكفيل في السعودية 1443، والذي جاء كالآتي:-

وجوب دخول العامل الوافد بشكل شرعي للأراضي السعودية.

لا تقل عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا، وأن يتم خفضها إلى 6 ساعات خلال شهر رمضان.

ضرورة الحفاظ على صحة العامل من قبل صاحب العمل.

في حالة الحصول على جزء من راتب العامل لا تتم إلا بإذن القضاء، دون ذلك لا يحق لصاحب العمل خصم أي راتب.

ضرورة الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على الراتب، والبدلات، والزيادة إذا كان المرتب قابل للزيادة، ولا يحق تخفيضه عن المتفق عليه.

توفير كل المتطلبات التي يحتاج لها العامل أثناء عمله لتأدية وظيفته بالشكل المطلوب.

حل كل المشاكل بين صاحب العمل والعامل على منصة ودي.

توفير كل الحقوق القانونية والمالية للعامل طول مدة عقده مع صاحب العمل.

إمكانية توثيق عقود العمل بشكل إلكتروني على منصة مُدد.

الوظائف المستثناة من نظام الغاء الكفالة في السعودية 1443

على الرغم من عزم وزارة الموارد والتنمية البشرية والتنمية على تطبيق نظام الغاء الكفالة إلا أن بعض الوظائف تم استثنائها من تطبيق هذا النظام والتي تتمثل في الآتي:-