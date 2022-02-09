شروط التقديم على الدعم السكني للأرامل والمطلقات والعسكريين بالتفصيل

شروط التقديم على الدعم السكني، من أكثر الموضوعات المهمة التي يبحث عنها أبناء المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن برنامج للإسكان، يتبع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية السعودية، وقد تم إطلاقه لأول مرة في عام 2017 م، ويتيح البرنامج تقديم الدعم الكامل، للأسر السعودية للحصول على السكن المناسب لكل أسرة وفقًا لظروفها، حسب الضوابط التي تم وضعها لكل فئة، فنجد على سبيل المثال؛ شروط الدعم السكني الراتب، وشروط سكني للعزاب، وشروط الدعم السكني للرجال، وكذلك شروط الدعم السكني للنساء العازبات، والبعض يتساءل “هل يحق للزوجة التقديم على سكني”، فإذا كنت “أنا مستحق في سكني”، وأرغب في الحصول على استحقاق الدعم السكني، فيجب هنا التسجيل في الدعم السكني، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للتسجيل وتقديم الطلب.

استحقاق الدعم السكني

وعلى الجانب الآخر، كانت المملكة العربية السعودية، قد أصدرت قرارًا بهدف اعفاء منسوبي الضمان الاجتماعي ماليا من العقارات، وذلك عبر رابط منصة إحكام الإلكترونية الرسمية، وفيما يتعلق بضوابط الحصول على دعم سكني يجب توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المستفيد من برنامج “سكني” حاملا للجنسية السعودية.

وعلى الأسرة التي ترغب في الحصول على دعم سكني أن تكون مقيمة على أراضي المملكة العربية السعودية.

وألا يقل عمر المستفيد عن 25 عامًا.

كما يجب ألا تمتلك الأسرة المستفيدة من الدعم، منزلا مناسبا للمعيشة على مدار خمس سنوات قبل التقدم بطلب للدعم.

بالإضافة إلى شرط عدم امتلاك أي فرد من الأسرة لمسكن شخصي قبل التقدم بالطلب بخمسة أعوام.

ويجب ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة مسكنًا تابعًا للحكومة من قبل.

وشرط أن يكون المستفيد من الأفراد العائلين للأسرة مثل الأب أو الزوجة.

ومتاح أن يتقدم الأبناء لأب متوفى بطلبهم أو الولي عنهم.

شروط الدعم السكني للمطلقات والأرامل

يجب أن تكون السيدة حاملة للجنسية السعودية سواء أكانت أرملة أم مطلقة.

كما يجب ألا تمتلك السيدة أي أصول تبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال سعودي.

بالإضافة إلى أنها يجب ألا تمتلك دخلا شهريًا ثابتًا ومستقلا.

كما يجب أن تكون المستفيدة من الدعم مقيمة بالمملكة.

وألا تمتلك السيدة وحدة سكنية قبل التقدم بطلبها لبرنامج سكني بعام واحد.

ويجب ألا تكون قد استفادت من “برنامج سكني” من قبل، وكذلك الدعم الحكومي أو الخاص.

ويشترط على السيدة المطلقة أن يكون قد مر على الطلاق عامين قبل التسجيل في الدعم السكني.

ويجب على السيدة الأرملة أن يكون قد مر على وفاة زوجها عامين على الأقل.

كما يشترط ألا يكون لدى المستفيدة المطلقة أطفالا يحملون الجنسية السعودية.

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