نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30000 للسعودي والمقيم وأول قسط بعد شهرين وبدون ضمانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة 30000 ريال للسعودي وأيضاً المقيم بالمملكة العربية السعودية حيث يستطيع مختلف العملاء الحصول على تمويل شخصي سريع لا يحتاج أيضاً لوجود ضامن كما أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وبه العديد من المزايا التي تناسب احتياجات العملاء سواء السعوديين أو المقيمين بأراضي المملكة العربية السعودية وعن طريق مقالنا سوف نتعرف على تفاصيل التمويل.

30000 للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

تقدم شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية منتجات تمويلية تنافسية وأيضاً بأسعار تنافسية فتقدم تمويل شخصي سريع ربما يبلغ قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي كحد أقصى ويمتاز كذلك هذا التمويل بالآتي

يمتاز التمويل السريع من شركة اليسر بأنه متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز التمويل من شركة اليسر بأن المتقدم يتيح له الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 30000 ريال سعودي.

يمتاز أيضاً التمويل من شركة اليسر بأن المتقدم يستطيع طلب التمويل بدون كفيل.

كما يمتاز تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند طلب التمويل.

وهناك ميزة أخرى عند طلب التمويل حيث يستطيع المتقدم من تأجيل أول قسط لمدة شهرين.

يتيح أيضاً التمويل السريع لدى شركة اليسر بأن المتقدم يستطيع تقسيط مبلغ التمويل خلال 36 شهر.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

القرض الشخصي السريع والذى يبلغ قيمة إلى 30000 ريال سعودي متاح الحصول عليه لكل من السعودي وأيضاً المقيم ولكن بعد استيفاء الشروط التي وضعتها شركة اليسر وهي

يشترط أن يكون العميل طالب التمويل يحصل على دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كذلك لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22عام سواء السعوديين أو المقيمين.

أيضاً لابد أن يكون المتقدم عمره لا يتعدى 60 عام كحد أقصى سواء كان المتقدم سعودي أو مقيم.

طريقة طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر

من خلال خطوات بسيطة اونلاين يستطيع العميل المتقدم طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر من خلال الدخول على رابط شركة اليسر ثم الدخول على خيارات التمويل للأفراد بعد ذلك يتم الضغط على طلب التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل لدى شركة اليسر

العملاء الذين يرغبون في الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل وأيضاً بمبلغ تمويلي يصل قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي لدى شركة اليسر عليهم تقديم المستندات الآتية