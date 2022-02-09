كيفية التسجيل فى سند الزواج محمد بن سلمان وشروط دعم سند الزواج 1443

التسجيل فى سند الزواج محمد بن سلمان وشروط دعم سند الزواج 1443 للفئات الأكثر احتياجاً من الشباب المقبل على الاستقرار ولكن ظروف الحياة والإمكانيات المادية لا تساعده على تلك الخطوة التي من شانها أن تحقق الاستقرار المجتمعي والعفة لدى الشباب والشابات من المواطنين فى المملكة لذا قدم الأمير محمد بن سلمان سند لمساعدة الشباب عن طريق التسجيل فى سند الزواج 1443.

كيفية التسجيل فى سند محمد بن سلمان 2022

يجب أولاً الدخول إلى رابط موقع سند الرسمي.

ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة ” سند الزواج” فى القائمة المعروضة بالصفحة.

وبعد ذلك يجب الاطلاع على الشروط الخاصة .

وكذلك يجب البدء فى إنشاء حساب شخصي واتباع خطوات التسجيل.

كما يتطلب برنامج سند أن يحصل المتقدم على دورة توعية مالية ويجب أن ينجح فيها.

ثم بعد النجاح فى الدورة يتم قبول طلب سند وإبلاغ المتقدم بالقبول عن طريق رسالة علي البريد الإلكتروني.

شروط سند الزواج الأمير محمد بن سلمان

التقديم للحصول على سند للمواطنين السعوديين فقط.

وكذلك يجب أن يكون الزوجين من أصل ومنشأ سعودي ويتم تقديم المستندات التي تدل على ذلك.

أيضاً يجب أن يكون الدعم للمقبل على الزواج أول مرة فقط.

ثم يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال شهرياً.

كذلك بالنسبة لعمر المتقدم يجب أن لا يقل عن 20 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً بالنسبة للرجال.

أما بالنسبة لعمر المرأة لا يجب أن يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أيضاً لا يجب أن يكون مر عام على تسجيل عقد الزواج.

وكذلك يجب أن لا يزيد المهر المقدم للزوجة عن 50 ألف ريال سعودي.

ثم تكون الأولوية للأيتام وأبناء أفراد الشرطة المتوفيين والفئات الأكثر احتياجاً لخدمة سند.

تقديم سند الزواج المرحلة الثانية وصرف عطاء غير مسترد .

. التسجيل لمنحة سند وشروط الحصول علي دعم مالي.

رابط موقع سند محمد بن سلمان

بعد الاطلاع على شروط سند الأمير محمد بن سلمان وتطابق الشروط لاستحقاق الدعم المالي من الأمير محمد بن سلمان ومعرفة خطوات التسجيل فى سند واستيفاء الأوراق المطلوبة يجب تسجيل الدخول إلى رابط موقع سند الرسمي واستكمال خطوات التقديم على منحة الأمير محمد بن سلمان سند 1443.