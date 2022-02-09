خطوات التقديم على منصة إحكام متابعة طلب و الأوراق المطلوبة لتملك العقار

خطوات التقديم على منصة إحكام متابعة طلب، حيث يتوفر من خلال منصة إحكام والتي تعتبر هي المنصة الإلكترونية التابعة إلى الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنين ، وتُعد هذه المنصة هي النظام الإلكتروني المختص باستقبال طلبات تمليك العقارات بشكل إلكتروني بالمملكة، كما أن منصة إحكام الإلكترونية هي عبارة عن الجهة الرقمية التي تقوم بالنظر في طلبات التملك وكذلك النظر في طلبات التعديل، كما تعمل منصة إحكام على النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة في الحرمين الشريفين، وذلك ما يتم وفق العديد من الشروط والضوابط، كما يمكن التعرف علي شروط طلبات التملك من منصة إحكام الرقمية.



خطوات التقديم على منصة إحكام متابعة طلب

تتطلب عملية تقديم طلب جديد لدى منصة احسان الإلكترونية من خلال السيّر على الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة إحكام. ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب. يجب إضافة بيانات طالب التملك كإضافة الاسم، تحديد الجنسية، تحديد نوع الهوية ورقمها، تاريخ الإصدار والانتهاء. ثم كتابة بيانات ممثل صاحب الطلب كإضافة الاسم بالكامل، إضافة رقم الهوية، إضافة تاريخ الانتهاء، تحديد نوع ممثل صاحب الطلب. يجب إضافة بيانات عنوان ممثل صاحب الطلب. ثم النقر على أيقونة الحفظ والاستكمال. يجب تحديد موقع العقار على الخريطة. ثم كتابة مرفقات العقار وهي على النحو التالي: مراجعة الإقرار ومن ثم النقر على خيار الموافقة عليه. ثم النقر على أيقونة مراجعة الطلب. النقر على أيقونة إرسال الطلب، وذلك بعد المراجعة بشكل دقيق. سوف تظهر رسالة تتضمن رقم الطلب بعد التسجيل. يجب على المتقدم مراجعة المكتب الهندسي المعتمد من البلديات و الأمانات، وذلك لكي يتم رفع مخططات الرفع المساحي إذا كان الطلب جديد أو تكملة اجراءات طلب سابق. المتابعة لحالة الطلب من خلال المنصة من قائمة طلباتي.

الملفات المطلوبة لتملك العقار منصة إحكام

أعلنت الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية عن كافة المستندات التي يتوجب على المواطنين إرفاقها من خلال المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة في منصة إحكام، ووفقًا لما ورد من قبل الهيئة فإن الملفات المطلوبة لتملك العقار هي كالتالي:

يجب تقديم ﻣﺴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ. ثم ويجب أن يكون متضمن الاﺣﺪاﺛﻴﺎت. إرفاق ملف أوتوكاد “DWG ملف أوتوكاد للكروكي المرفوع 2013”. ثم إرفاق مخطط بصيغة SHAPEFILE به حدود الأرض ويجب أن يتضمن الحدود والمساحة والإحداثيات. إرفاق جدول بيانات الأرض، وهو ما يجب أن يتضمن بيانات المالك المدينة والمساحة وتاريخ الرقم، وكما يجب أن تضاف لخانة POLYGON في نقطة 2. ثم إرفاق التقرير المساحي بصيغة PDF ومختوم من المكتب الهندسي. تقديم كافة الوﺛﺎﺋﻖ الخاصة باﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﻹﺣﻴﺎء.

رقم منصة إحكام الموحد

رقم منصة إحكام المجاني الموحد 1443 تتيح منصة إحكام الإلكترونية للمواطنين الذين يريدون تسجيل أملاكهم وعقاراتهم المختلفة، ويمكن الاتصال بشكل مباشر على الرقم المجاني الموحد الخاص بها وهو 920035544، ويتاح من خلال الرقم تقديم الاستفسارات المختلفة التي تخص التسجيل بالنسبة للمواطنين، وكذلك تقديم الشكاوى والمقترحات المختلفة.