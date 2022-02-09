نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي، هذا الأخير يعتبر من أهم وأقدم المصارف التي تتبع معاملات إسلامية في المملكة العربية السعودية، وهو يقدم مختلف المعاملات والخدمات حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، كما أنه يواكب كل التغيرات والتطورات التي تطرأ على المعاملات المصرفية في العالم، وله عدة فروع في العالم ككل، ولكن أكثرها يقع في المملكة ويقدر عددها بـ 470 فرع، وهو يوفر كل الخدمات التي يحتاجها المواطنين ويلبي احتياجاتهم مع الحفاظ على أوقاتهم، بالغضافة إلى ذلك فهو يوفر ماكينات صرف آلي في كل أنحاء السعودية، وسنتحدث في مقالنا هذا عن خدمة من أهم خدماته التي يستعلم عنها العديد من المواطنين، وهو التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي، تابعوا معنا التفاصيل.

التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

يبحث الآلاف من العملاء في المملكة عن طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي، وهذا من أجل توفير الوقت والجهد وتجنب عناء التنقل إلى إحدى فروع المصرف، ويمكن للعميل أن يقوم بكل المعاملات المصرفية من خلال هاتفه فقط، وهذا بالاتصال على الرقم ٩٢٠٠٠٣٣٤٤- ٩٦٦+ المتاح طوال اليوم، من أجل الاستعلام عن كل المعاملات والخدمات التي يقدمها المصرف.

علاوة على ذلك، فهذا الرقم الموحد المجاني هو متاح للعملاء في كل أشهر السنة، ويمكن للعميل من خلاله أن يتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بحسابه المصرفي في الراجحي، والتعرف على كل المعاملات كالإيداع والسحب وتحويل الأموال من حساب لآخر، كما يمكن للعميل أن يقوم بسداد الفوتاير من خلاله سواء كانت حكومية أن تتعلق بالمعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى فواتير المرافق العامة كالكهرباء والماء.

خطوات التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي

قبل أم يقوم العميل بـالتسجيل في الهاتف المصرفي، يجب أن يكون رقمه مسجلا في أقرب صرّاف آلي له، وبعد أن يقوم بإضافة رقم هاتفه للاشتراك بالخدمة يجب أن يقوم بإجراء اتصال على الرقم الخاص ٩٢٠٠٠٣٣٤٤، وأثناء ذلك يتوجب عليه اتباع مجموعة من الخطوات عند الاتصال من أجل إتمام الاشتراك، والتي سنذكرها لكم فيما يلي:

يتوجّب على العميل اختيار خدمات أخرى وهذا يكون من خلال النقر على رقم (٠) .

بعدها يدرج الرقم الخاص ببطاقة الصراف الآلي والتي تكون خاصة به.

بعد إدراج رقم البطاقة الخاص به، يجب أن يدخل العميل الرقم السري الخاص بالبطاقة المصرفية.

في الخطوة الموالية يجب أن يقوم العميل بإدراج آخر ٧ أرقام الخاصة برقم حسابه المصرفي.

في الأخير يجب أن يعيّن العميل رقم سري خاص به، ويجب أن يتألف هذا الرقم من ٤ أرقام فقط.

وبهذا نصل إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع يهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية. وهو التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي، والتي تعتبر من أهم الخدمات التي تسهل الأمور على المواطنين. كما وضحنا لكم خطوات التسجيل بشكل مختصر، نرجوا أن نكون قد وُفقنا إلى حد ما في طرح هذا الموضوع.