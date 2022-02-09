خطوات تمديد تأشيرة خروج وعودة للمقيم وللعائلة قبل انتهائها 2022

تمديد تأشيرة خروج وعودة للمقيم وللعائلة قبل انتهائها 2022 خطوات تمديد التأشيرة إلكترونياً بالكثير من الطرق المتاحة للمقيم داخل المملكة والمتواجد فى الخارج قبل العودة مجدداً من خلال الدخول على رابط ابشر وتقديم طلب تمديد تأشيرة للجوازات فى ابشر والتي يسعى الكثير لمعرفة تفاصيل تمديد التأشيرة قبل انتهائها حتى لا يتعرض للعقوبة والغرامة ومعرفة الوثائق المطلوبة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة 1443.

كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهائها 2022

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة العائلية للمقيم

يجب أولاً أن تكون تأشيرة الإقامة سارية ولم تنتهي.

أيضاً تقدم تأشيرة خروج وعودة عائلة المقيم من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية.

كذلك عند تجاوز مدة بقاء العائلة خارج السعودية 13 شهر يشترط أن تتجاوز مدة بقاء المقيم فى السعودية 7 اشهر.

ثم يتم توثيق خطاب طلب تمديد التأشيرة والتصديق عليه من الغرفة التجارية قبل أن يتم إرساله إلى وزارة الخارجية السعودية.

أيضاً يجب أن تكون المدة التي يريد المقيم العودة فيها للأسرة للمملكة والبقاء داخلها محددة فى طلب التمديد.

كذلك يجب أن تكون لغة كتابة البيانات للمقيمين العرب باللغة العربية وللأجانب بالغة الانجليزية.

فى حالة طلب تمديد تأشيرة للزوجة والأبناء يكون الحصول عليها من السفارة السعودية.

أيضاً فى حالة عدم تجاوز مدة بقاء العائلة خارج السعودية 13 شهر تكون عملية عبر الاستعلام عن إصدار تأشيرة خروج وعودة.

ثم يجب موافقة الكفيل أو صاحب العمل على تمديد التأشيرة لعائلة المقيم.

الأوراق المطلوبة لتمديد تأشيرة خروج وعودة 2022