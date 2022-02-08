اللحم بالعجين بالطريقة الخليجية طعم تحفة بمكونات بسيطة أعملي أحلى عيش باللحمة

يعتبر العجين باللحم أو كما يسمى العيش باللحم من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وخاصة العرب فينتشر بكثرة في السعودية ودول الخليج العربي وكافة الدول العربية كما يطلق عليه في البلاد العربية اسم العرايس وهناك الكثير من المطاعم التي تقدم تلك الوجبة لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج للتأكد من سلامة تحضيرها وتتبعوا معنا في مقالنا الآتي طريقة تحضير العيش باللحم.

طريقة تحضير اللحم بالعجين (العيش باللحمة)

يتم تحضيره بسهولة للغاية وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير العجين لحشوه باللحم.

مقادير العجينة لحشو اللحم بداخله

خمسة أكواب من الطحين الأبيض الفاخر. ملعقة ونصف من الزبدة أو الزيت النباتي. نصف ملعقة من الملح. ملعقة ونصف من الخميرة. ملعقة من السكر. كأسان من المياه الدافئة.

مقادير حشو اللحم

نصف كيلو من اللحم البقري المفروم. بصلتان مفرومتان. ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. كأس ونصف من البقدونس المفروم. ملعقة ونصف من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الفلفل الأحمر المجفف. نصف ملعقة من الكمون. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

خطوات تحضير العيش باللحمة (اللحم بالعجين)

يتم تحضير العيش باللحم أو اللحم بالعجين كما يطلق عليه أو العرايس بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في المقال التالي تلك الخطوات.

طريقة عمل اللحم بالعجين (العرايس، العيش باللحمة)