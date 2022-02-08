الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب عن طريق الهاتف في 3 دقائق

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية، من أكثر العناوين التي تتصدر محركات البحث في الوقت الحالي هو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية حيث تم توفير هذه الخدمة بشكل إلكتروني من خلال محرك البحث العالمي، ويتم هذا الاستعلام باستخدام رقم العداد فقط، وتم اللجوء إلى هذه الخدمة لتوفير الجهد على المواطنين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية

من الممكن الآن أن يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في أي محافظة من السعودية بشكل إلكتروني، ويتم ذلك بخطوات سهلة وباستخدام رقم هوية المواطن فقط أو رقم العداد الذي يرغب في الاستعلام عنه، ومن الممكن أن يتم الاستعلام باستخدام الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بفتح الموقع الرئيسي لشركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية على شبكة الانترنت.

يقوم الموقع بعرض مجموعة من الخدمات يقوم المستخدم باختيار خاصية فواتير الكهرباء ثم الضغط على كلمة استعراض.

سيقوم الموقع بعرض آخر فاتورة استهلاك للكهرباء الخاصة بهذا العداد.

في حالة كان المستخدم يقوم بفتح الموقع لأول مرة ولا يمتلك حساب سابق عليه فيجب أن يتم إنشاء حساب جديد على هذا الموقع، ويتم ذلك من خلال اختيار خاصية إنشاء حساب جديد ثم تحديد نوع الحساب سواء لأفراد أو لشركة ثم يتم الضغط على كلمة تم.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

في حالة كان المستخدم يرغب في معرفة قيمة الاستهلاك الحالي للكهرباء فمن الممكن أن يتم ذلك من خلال موقع شركة الكهرباء على الإنترنت.

باستخدام بيانات بسيطة مثل رقم حساب المستخدم فقط، وقامت الشركة بتوفير هذه الخدمة بناءً على تعليمات المملكة لتحويل كل الخدمات إلى إلكترونية بسبب أن اعتماد الدولة في الوقت الحالي سيكون على التكنولوجيا الحديثة فقط، كما أن هذه الخدمات توفر على المواطنين الكثير من الوقت.