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عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين عن كيف اعرف مستحقاتي من التأمينات الاجتماعية رغبةً في التعرف عليها، حيث توفر مؤسسة التأمينات الكثير من الخدمات الإلكترونية توفيرًا للوقت والجهد، حيث تم إنشاء هذا النظام بناءً على مرسوم ملكي وهو عبارة عن اقتطاع جزء من راتب الموظف شهريًا حتى يتم تسديد مبلغ التأمينات، لذا سوف نتطرق اليوم عن العديد من المعلومات التي تخص التأمينات.

كيف اعرف مستحقاتي من التأمينات الاجتماعية 1443

يُمكنك الاستعلام عن مستحقاتي في التأمينات الاجتماعية عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الذهاب مباشرة إلى رابط التأمينات الاجتماعية.

سجل دخول إلى رابط موقع التأمينات الاجتماعية.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أنقر على خانة خدمة التأمينات أون لاين.

سوف يتم كتابة كافة البيانات الأخرى ثم أنقر على الاستعلام.

بعد ذلك سيتم الاطلاع على كافة المستحقات.

خطوات حساب التأمينات الاجتماعية من الراتب

يُمكنك حساب التأمينات عبر ما يلي:

الانتقال إلى رابط التأمينات مباشرة.

الضغط على خانة تسجيل الدخول ثم أختر تبويب مشترك.

تحديد الجنسية ثم أكتب باقي البيانات المطلوبة.

قم بالموافقة على كافة الإقرار ثم اتبع كافة التعليمات.

أنقر على خانة استكمال التسجيل.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

طرق التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات

هناك طرق مختلفة للتواصل مع مؤسسة العامة للتأمينات من الساعة الثامنة وحتى الرابعة مساءً بكل سهولة ويُسر وهي:

لابد من زيارة عنوان المؤسسة الرئيسي وهو في شارع الملك سعود. رقم المؤسسة المجاني.

رقم الفاكس الخاص بمؤسسة التأمينات.

يُمكنك التواصل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً يوميًا.

رابط التأمينات الاجتماعية استعلام

تستطيع التوجه مباشرة إلى رابط التأمينات الاجتماعية بكل سهولة ويُسر واتباع كافة التعليمات التي تُمكنك من الانتقال بشكل مباشر إليها للاستفادة من جميع الخدمات التي تخص المؤسسة للاستعلام عن أي خدمة تُقدمها المؤسسة.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان كيف اعرف مستحقاتي من التأمينات الاجتماعية 1443 وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص ذلك الأمر، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.