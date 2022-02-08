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عمر شويل - جدة هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة ، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد التسجيل في اختبارات القدرات العامة التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ، واختبار القدرات العامة هو عبارة عن مقياس أحادي النمط ، خصص وضعه لكل الطلاب في المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية ، حيث يحقق هذا الاختبار المثالية بين كل من الطلبة والطالبات ، ويعتبر شرط للقبول في الكليات والجامعات ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة ، وطريقة التسجيل ، وذلك من خلال السطور التالية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ، عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة لكل من الذكور والإناث في المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت عن فتح باب التسجيل في اختبارات القدرات العامة ، في الفترة من الاثنين الموافق تاريخ 7 فبراير لعام 2022 ميلادي ، حتي 5 مارس لعام 2022 ميلادي ، وقد حددت هيئة التقويم والتدريب ، يوم 31 يناير 2022 ليكون موعد تسجيل الطالبات في اختبار القدرات العامة بشكل تحريري ، كما تم تحديد يوم 2/ 2/ 2022 ليكون موعد تسجيل الطلاب من الذكور في اختبار القدرات العامة بشكل تحريري ، و تستمر عملية التسجيل حتي يتم غلق باب التسجيل في 5 مارس.

طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة من خلال قياس

يتم التسجيل في القدرات العامة ، من خلال مركز قياس ، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات حتي يتم التسجيل بنجاح ، ومن هذه الخطوات ما يلي :

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بمركز قياس الوطني.

إنشاء حساب جديد خاص بالمستخدم.

تسجيل اسم الطالب والرقم السري الخاص به.

تحديد الملف الخاص باختبار القدرات العامة الذي يريد الطالب إجراء الاختبار فيه.

دفع تكاليف الاختبار بالطريقة التي يحددها الطلاب.

اختبار القدرات العامة التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ، عن بعض المعلومات المتعلقة باختبار القدرات العامة ، حيث ستكون الاختبارات عبارة عن خمس مراحل ، ويمكن للطالب حرية اختيار الطريقة التي سيكون عليها الاختبار ، سواء كانت ورقية أو رقمية ، ونظرا للتساؤلات الكثيرة من الطلاب ، حول شكل الاختبار ، نشرت الهيئة على الموقع الإلكتروني المخصص للعناية بالمستفيدين ، قالت فيه “بأن اختبارات القدرات العامة عبارة عن خمس مراحل وقد يتم تغييرها ما بين اختبارات ورقية وأخرى رقمية ، ويتم منح الطالب ثلاث فرص فقط كحد أدنى للتسجيل في اختبار القدرات العامة.

والجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قامت بتقديم بعض النصائح للطلاب ، للتحضير الجيد للاختبار ، ومنها دراسة كل المنهج سواء كان تمهيدي أو إرشادي ، وكذلك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب ، الذي يقدم للطلاب الدعم من أجل الاستعداد للاختبار كما يعمل على توفير كل المعلومات التي يحاول الطلاب معرفتها عن الاختبار ، ويمكن التواصل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال الرقم المخصص وهو 920033555.