نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الشروط ورابط التقديم عن طريق النت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح كيفية تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd أو طريقة التقديم على نظام الضمان الاجتماعي الجديد بعد إعلان نفاذه رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يمر التقديم على الضمان المطور بعدد من المراحل التي يجب اتباعها بشكل كامل حتى ينتهي المتقدم من تقديم الطلب بنجاح عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت، ويجب العلم أن الوزارة أكدت على فتح باب التسجيل والقبول في البرنامج لجميع المواطنين وبعض الفئات الأخرى المستثناة من شرط الجنسية، وبذلك يكون التسجيل متاحاً أمام الكافة، وسيتم دراسة الحالة من جانب الجهة المختصة للتحقق من توافر وانطباق شروط الاستحقاق على الحالة المتقدمة من عدمه، ثم يتم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق بعد الانتهاء من الدراسة بشكل تدريجي للمتقدمين، ومن خلال المقال يمكنكم معرفة طريقة التسجيل ورابط تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور الرسمي.

كيفية تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

تم إطلاق الضمان الاجتماعي المطور بعد إجراء بعد التعديلات التي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع المستفيدين، حيث تم تطويره لكي يشمل فئات لم تكن موجودة بالنظام السابق، وقدمت الموارد البشرية دعوتها لجميع الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بضرورة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، وذلك بعد أن تم نقل خدمات الضمان رسمياً إلى منصة الضمان الجديدة.

وفي ظل زيادة البحث عن إجابة سؤال كيف التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد أو كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، فقد قمنا بتوفير الخطوات الصحيحة لتقديم طلب كامل البيانات في الضمان بعد إنشاء حساب جديد للمتقدم من خلال اتباع التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي التالي (sbis.hrsd.gov.sa).

وهنا يحتاج إلى الهوية والجوال وتاريخ الميلاد مع ضرورة التأكد من تطابق البيانات المسجلة، وبعد تحقق النظام من تطابق البيانات المدخلة، سيتم إرسال رمز تفعيل الجوال في رسالة نصية، يجب إدخاله والنقر على توثيق، وبعد ذلك تظهر رسالة “تم التسجيل بنجاح”، حيث يمكن تسجيل الدخول باستخدام الهوية وكلمة المرور المنشأة وفق الاشتراطات الموضحة.

النقر على أيقونة الملف الموحد من القائمة الرئيسية ليبدأ المتقدم في تعبئة بيانات الملف وإكمال كافة الخانات الموجودة.

وهنا يتوجب تعبئة البيانات الشخصية والمعلومات الأساسية للمتقدم كاملةً، والإجابة على الأسئلة المطروحة أمامك، ثم تعبئة رقم الحساب البنكي وتأكيده، وهنا يجب التأكد من صحة الرقم وأنه باسم المتقدم الفرد المستقل أو عائل الأسرة، ثم إدخال بيانات السكن والتابعين والدخل الشهري والعمالة والترخيص والممتلكات والتعليم، ثم مراجعة المعلومات بشكل جيد وتأكيدها.

النقر على المنازل من القائمة الرئيسية لتكوين المنزل حتى تكتمل عملية التسجيل في الضمان المطور.

ويجب العلم هنا بأنه يمكن إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع للمنزل المنتمي إليه من خلال النقر على “تكوين منزل”، ثم اختيار نوع الوحدة السكنية مستأجر أو مملوك، ففي حال كنت مستأجراً، فيجب إدخال عقد الإيجار ورقمه، وأن يكون مسجلاً على منصة إيجار.

اختيار البرنامج المراد التقديم عليها من خلال النقر على “الذهاب لقائمة البرامج”، ثم اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على “تقديم”، وسيتم عرض المنازل التي قمت بتكوينها في صفحة المنازل، عليك اختيار المنازل التي تريد شمولها بالطلب، ثم إسناد كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه، وفي حال تعدي أحد التابعين سن الـ18 عام، فيجب عليه قبول الارتباط من حسابه حتى يَُضاف للملف الموحد، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة التسجيل أو كيفية تسجيل الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

كيف التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443؟

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور بآلياته الجديدة لتحقيق مزيداً من الاستقرار للفئات الأشد حاجة للمال، وذلك من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسية وتوفير معيشة كريمة لهم، حيث يتم تقديم الدعم النقدي لهذه الفئات في حال كان الدخل الشهري لا يغطي الاحتياجات الأساسية لهم.

فبعد حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية الجديدة، وتبين عدم تجاوز الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة للحد المانع للضمان، فهنا يستحق المتقدم المعاش المقدر للعائل أو الفرد المستقل بمبلغ 1100 ريال، وللتابع 550 ريال، فمن يسأل عن كم استحقاق الضمان الاجتماعي للفرد، فهذا هو الحد الأعلى لقيمة المعاش، أما عن مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للإجابة على السؤال المتداول حالياً وهو كيف التسجيل في الضمان المطور فتتمثل في التالي:

إنشاء مستخدم جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. توثيق الجوال وربطه بالحساب. تعبئة الملف الموحد بنسبة 100%، ويتكون الملف من الخانات الآتية (البيانات الشخصية – السكن – الدخل – التعليم – العمالة – الترخيص – الممتلكات – التابعين – تأكيد المعلومات). تكوين منزل. اختيار البرنامج الذي سيتم التقديم عليه، ثم اختيار المنزل. إسناد التابعين لديك إلى المنزل المناسب. الإطلاع على الإقرار والموافقة عليه، ثم تأكيد الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور بشروط جديدة تختلف عن شروط استحقاق النظام السابق، فلم يعد البرنامج يعتمد على الحالة الاجتماعية أو سن المتقدم، ولكن يعتمد على الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن، ووفقاً للشروط المعلنة، فمن المقرر أن يستفيد من النظام المطور للضمان الفئات المنطبق عليها الشروط التالية:

إقامة المتقدم بشكل دائم في المملكة، وأن يكون سعودي الجنسية، وقد تم استثناء ثلاث فئات من شرط الجنسية وهم (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

أن يقل الدخل الشهري المحتسب عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال للعائل و 550 ريال للتابع.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، والالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل.

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة، وألا يكون مالكاً لأصول أو ثروات عالية القيمة.

وفي حال تعدد الأسر للعائل أو كان له أكثر من أسرة “زوجتان أو أكثر”، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وعند تكوين المنازل يجب تكوين المنزل وإضافة التابعين المقيمين فيه، ويمكن تكوين أكثر من منزل وإضافة كل تابع في المنزل المنتمي إليه.

ويجب العلم أن الاستحقاق لا يتأثر في حال كان أحد أفرادها مقيماً لغرض الدراسة خارج المنزل أو خارج المدينة التي تقيم الأسرة بها، ولكن وضعت الوزارة شرطاً للاستفادة من هذا الاستثناء وهو شرط العمر، حيث يجب ألا يتعدى سن الطالب 25 عام وألا يقل عن 18 عام، ويمكن الإطلاع على كيفية تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd من خلال المقال الآن.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

يستهدف الضمان الاجتماعي الجديد الأسر والأفراد المستقلة الأكثر حاجة دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو السن لصرف الدعم المالي المناسب لهم عند انطباق شروط الضمان المطور 1443، ولم يتوقف الأمر عند تقديم دعم مالي وفقط، ولكنه يسعى إلى تحويل الأفراد المستحقين من محتاجين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم على منصات التوظيف المعتمدة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

ويهدف النظام إلى تمكين المستحقين لتحقيق الاستقلال المادي، وتوفير ما يلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة والفرد المستقل لضمان العيش معيشة لائقة في كافة الأوقات وخاصةً أوقات الأزمات والكوارث، ويتم تقديم الدعم المالي لمن ينطبق عليه شروط الاستحقاق فقط، حيث وضعت الوزارة آليات لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الفعليين بناءً على مجموع الدخل الشهري المحتسب لجميع أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن وعددهم.

وبعد عرض كيفية تسجيل الضمان الاجتماعي المطور وخطواته، يمكنكم الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع الدعم الفني في حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بالتسجيل، كما يمكنكم التعرفة على طريقة حساب الضمان الاجتماعي وفق الآلية المطورة مع معرفة الحد المانع للضمان والحد الأعلى لقيمة المعاش لللتعرف على كم استحقاق الفرد من البرنامج بعد صدور نتائج الأهلية بالقبول في البرنامج.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أنشأت الموارد البشرية منصة الدعم والإعانات الاجتماعية لاستقبال طلبات التسجيل في البرنامج المطور للضمان، وقد أكدت على كافة الراغبين بالتسجيل في المنصة ضرورة تحري الدقة عند تعبئة البيانات، حيث تعتمد الجهة المختصة على البيانات المدخلة من المتقدم، إلى جانب البيانات الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة عند دراسة الاستحقاق والأهلية، لذلك يجب إدخال المعلومات المطلوبة صحيحة.