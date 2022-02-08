شروط الحصول على تمويل الأسرة موحدة لجميع الفئات المستفيدة من المتقاعدين عن العمل الحكومي أو الخاص وكذلك الطلاب وربة المنزل وكافة الفئات المستحقة.

أعلنت الهيئة العامة عن شروط الحصول على تمويل الأسرة للمتقاعدين والتي تتمثل فيما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم أقل من 70 عاماً والكفيل لا يزيد عمره عن 55 عام.

ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 12500 ريال سعودي.

لا يزيد نصيب الفرد من الأسرة عن 3000 ريال سعودي، ويتم حسابها عن طريق قسمة الراتب الشهري لرب الأسرة على عدد الأفراد.

الأبناء الأقل من أربعة وعشرين عاماً يتم احتسابها من أفراد الأسرة في حالة كان غير متزوج ولا يمتلك وظيفة.