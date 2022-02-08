يبحث الكثيرين من مستفيدي برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن حساب المواطن الحاسبة التقديرية لكي يرغبون في التعرف على المخصصات المالية لكل فرد أو الأسرة على حسب الأشخاص المتقدمين، فهو برنامج مخصص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مُقدم للفئات ذات الدخل المحدود، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

حساب المواطن الحاسبة التقديرية 1443

لكي تتمكن من استعمال الحاسبة التقديرية في دعم حساب المواطن، يُمكنك ذلك عن طريق اتباع ما يلي:

الانتقال مباشرة إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

النقر على خانة الحاسبة التقديرية ثم حدد إذا كان الشخص المستفيد مُسجل.

اختر فرد مستقل أو رب أسرة ثم أدخل كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خانة الحساب ثم أطلع على مبلغ الدعم التقديري.

تسجيل حساب جديد في حساب المواطن

لكي تتمكن من التسجيل في حساب المواطن كمستخدم جديد يُمكنك عبر الخطوات التي سوف نتطرق على طريقة التسجيل، ولكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المُقرر لاستقبال الطلبات الجديد، لذا اتبع ما يلي:

انتقل إلى رابط حساب المواطن ثم أنقر على تسجيل جديد.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

قم كتابة رمز التحقق ثم وافق على الأحكام والشروط.

النقر على خانة تسجيل ثم أكد على صحة البيانات.

سوف تظهر لك رسالة نصية على جوالك قم بإدخالها وسوف تفيد نجاح عملية التسجيل.

حساب المواطن تسجيل دخول

لكي تتمكن من تسجيل الدخول عبر بوابة حساب المواطن الرسمية لذا اتبع ما يلي:

انتقل إلى رابط برنامج حساب المواطن.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أكتب رمز التحقق ثم أنقر على تسجيل.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

لكي تستطيع الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق ما يلي:

الانتقال إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

النقر على خانة الاستعلام عن التفاصيل التي تخص ذلك.

كيفية التواصل مع حساب المواطن

يُمكنك التواصل مع مؤسسة حساب المواطن عن طريق ما يلي: