نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبات البيك واسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعتبر مطعم البيك من أكبر وأشهر المطاعم في المملكة بأكملها، حيث يُقدم الكثير من الوجبات المُميزة لكافة جميع المواطنين، حيث يتساءلون عن المنيو الجديد وأسعار كافة الواجبات رغبةً في الطلب من قبلهم، ويمتلك الكثير من الفروع سواء خارج أو داخل المملكة، وتأسست الشركة في منتصف السبعينات القرن الماضي وحققت نجاح كبير مما دفع مالكها لفتح أكثر من فرع، لذا سوف نوضح لكم وجبات البيك واسعارها.

مطاعم البيك

هي من أكبر المطاعم في المملكة وأيضًا منطقة الخليج العربي بأكمله، حيث تُقدم العديد من الوجبات المختلفة والسريعة والتي تشمل جميع فئات المملكة، حيث تسعى دائما في تقديم أفضل الوجبات المختلفة فالصغار والكبار يفضلون تناول الوجبات الخاصة بتلك المطعم، وأصبح هذا المطعم يشمل الكثيرين من الفروع على مستوى السعودية.

اسعار وجبات البيك 2022

هناك الكثير من الوجبات التي يُقدمها مطعم البيك بجميع فروعه، لذا سوف نوضح لكم قائمة الأسعار الخاصة بالوجبات وهي:

خطوات طلب الطعام من تطبيق البيك

تستطيع طلب العروض أو الوجبات المقدمة من البيك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

أولاً قم بتنزيل التطبيق على جوالك سواء كان يعمل بنظام الأندوريد أو الأيفون.

اختر فئة المأكولات ثم اختر الوجبة التي تود الحصول عليها.

حدد عدد الوجبات واتبع كافة التفاصيل التي تُمكنك من الحصول على وجبة.

ادخل جميع البيانات الخاصة بك وسوف يتم إرسال الوجبة التي تودها إلى مكانك.

رقم البيك المجاني الموحد

مطاعم البيك في المملكة العربية السعودية حدد قسم مُخصص بالدعم الفني لاستقبال الطلبات والشكاوى ولحل أي مشكلة تواجه جميع المواطنين الراغبين في طلب أي وجبة من قبل مطاعهم على مستوى السعودية، ولكي تتمكنون من التواصل مع المطعم يُمكنك عبر الطرق التالية:

يُمكنك التواصل مع المطعم عن طريق رقم 8002442245 أو عن طريق رقم +966 12 286 67 77.

قد يُمكنك التواصل عبر رقم الفاكس وهو +966 12 286 60 66

أو تواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني: Email: [email protected]

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان وجبات البيك واسعارها وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص البيك وطرق التواصل أيضًا، ونود أن يكون نال إعجابكم.