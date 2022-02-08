نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب المواطن متى يفتح 1443 وما هي شروط التسجيل للأعزب والمتزوج في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو أحد البرامج التي تقدم الدعم الشهري للأسر السعودية، وأطلقت البوابة الإلكترونية من أجل تسجيل حساب المواطن، وذلك للأسر والأفراد السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط حساب المواطن، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي لأولئك الأفراد، من خلال تقديم دعم حساب المواطن في صورة راتب شهري، يحصل عليه المستحقين فقط، يساعدهم في تلبية المتطلبات الأساسية، ويرجع السبب الرئيسي وراء إطلاق برنامج حساب المواطن هو تعويض الأسر التي تأثرت سلبيا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر جراء الإصلاحات التي شهدتها البلاد في الفترات الأخيرة.

تسجيل حساب المواطن

منذ إطلاق برنامج حساب المواطن عام 2017 وقد سمح لكافة الأفراد والأسر السعودية تسجيل حساب المواطن؛ حيث ينشئ رب الأسرة حساب خاص به في بوابة حساب المواطن، ثم يسجل كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتابعين، حتى يتمكن من دخول حساب المواطن في موعد صرف كل دفعة، والتحقق من نتائج الأهلية، ولكن منذ دورة مارس 2020 رقم 28، وقد أعلن برنامج حساب المواطن تعليق التسجِيل لفترة غير محددة.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن

حتى الآن لا يوجد موعد محدد لفتح في البرنامج مرة أخرى، هذا ما أكدت عليه خدمة المستفيدين عبر الحساب الرسمي على تويتر، وأكدت أن سبب تعليق تسجِيل جديد يرجع إلى الضوابط المقررة على الدعم، وأنه لا يمكن إضافة جديد في حساب المواطن سوى إضافة تابع فقط في حسابات المستفيدين الحاليين، وتكون الإضافة من خلال البوابة الإلكترونية وليس تطبيق حساب المواطن.

شروط حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي إذا توفرت في الفرد استحق دعم حساب المواطن وأصبح مؤهلًا للاستفادة من البرنامج، سواء كان أعزب أو متزوج نذكر منها:

أن يكون مقدم طلب التسجيل في حساب المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيد مقيم بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية.

ألا يكون متواجد في أحد دور ومراكز الإيواء.

أن يتحرى الدقة عند إدخال البيانات في طلب الحصول على دعم حساب المواطن.

أن يقدم الفرد الأعزب ما يثبت الاستقلالية بما فيها عقد الإيجار أو ما يثبت محل السكن الجامعي أو الكليات العسكرية.

طريقة تسجيل حساب المواطن

عند إعلان برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات التقديم في البرنامج بشكل رسمي، يتم إنشاء حساب بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية. الضغط على زر التسجيل الكائن في الصفحة الرئيسية. النقر على تسجيل مستخدم جديد ثم تعبئة البيانات المطلوبة. الحرص على إدخال الرمز المرسل عبر رقم الجوال ثم النقر على تحقق. العمل على تعيين كلمة مرور جديدة. الانتقال إلى الملف الخاص بالبيانات المتعلقة بالتواصل والعنوان والتابعين والدخل وغيرها. الإقرار بصحة البيانات ثم النقر على خيار تقديم الطلب.

في النهاية يتم إرفاق المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل في حساب المواطن.