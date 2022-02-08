نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو ماك السعودية الجديد 2022| لا تفوتك العروض ووجبات التوفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة منيو ماك السعودية الجديد 2022م، خصوصًا الذين يفضلون شراء الأطعمة الجاهزة من سلسلة ماكدونالدز التي تعد من أشهر مطاعم الوجبات السريعة، لمذاقها الرّائع وجودتها العالية، فيما تمتلك هذه السلسلة آلاف الأفرع في معظم دول العالم، ومقرها الرئيسي يقع في مدينة شيكاغو الأمريكية، وهي تقدم ساندويتشات الدجاج والبرجر مع البطاطس والمشروبات الغازية أو العصائر.

منيو ماك السعودية الجديد 2022 العروض الخاصة

وننشر منيو ماك السعودية الجديد 2022 الخاص بالعروض الخاصة التي أعلنت عنها هذه السلسلة في المملكة لفترة محدودة، وهي على النحو التالي:

ساندوتش كريسبي فيليه سبايسي، وسعره 22 ريالا سعوديا.

وساندوتش كريسبي فيليه، وسعره 21 ريالا سعوديا.

أما ساندوتش جلابينو تشيز بايتس، فسعره 10 ريالات سعودي.

وجبات التوفير من ماكدونالدز السعودية

ويُمكن الشراء من وجبات التوفير من ماكدونالدز السعودية، التي تأتي على النحو التالي:

اسم الوجبة سعر الوجبة بالريال السعودي جراند تشيكن ديلوكس (دجاج) 21 ريالا بيج تايستي مشروم ساندويش 21 ريالا بيج تايستي (لحم) 21 ريالا بيج ماك لحم 15 ريالا 21 ريالا جراند تشيكن سبايسي (دجاج) 21 ريالا جراند تشيكن سبيشال (دجاج) 21 ريالا ماك تشيكن (دجاج) 15 ريالا سبايسي ماك تشيكن (دجاج) 16 ريالا تشيكن ماك (دجاج) 16 ريالا كوارتر باوندر بالجبنة (لحم) 16 ريالا تشيكر حار 11 ريالا تشيكر 10 ريالات ماك راب تشيكن سبايسي 10 ريالات ماك راب تشيكن 10 ريالات تشيكن ماك ناجت 9 قطع (دجاج) 17 ريالا ماك رويال (لحم) 17 ريالا ماك عربي (دجاج) 17 ريالا تشيكن راب 7 ريالات بيف برجر (لحم) 5.5 ريال تشيز برجر(لحم) 6.5 ريال

طريقة طلب وجبة أو مشروب ماكدونالدز أونلاين

ومن الممكن طلب وجبة أو مشروب من ماكدونالدز السعودية أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني لهذه السلسلة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية. النقر على طلب جديد. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر، أو إنشاء حساب جديد. طلب الوجبة التي نريدها. إنهاء الطلب، واختيار طريقة الدفع المناسبة.

كذلك يُمكن الإتصال عبر الرقم الموحد لماكدونالدز السعودية على الرقم التالي 8001212345 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي: 0561212345 وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الثانية من منتصف الليل.