المديرية العامة للسجون بوابة الموظفين، المديرية العامة للشؤون هي مؤسسة تكون مستقلة عن قطاع الأمن العام في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تقوم بالعديد من المهمات الرئيسية فلا يمكن الاستغناء عنها في الدولة، حيث أن الهدف من إنشاء المديرية العامة للشؤون وان تنفيذ كل المهمات الموكلة إليها من تنظيم وادارة السجون بشكل صحيح وتوفير الحراس اللازمة لها حلقه بيع صالحة في السجون

مديرية العامة للسجون بوابة الموظفين

يمكن لجميع الموظفين المديريه العامه للشؤون بالاستعلام عن معامله من خلال البوابة الالكترونية باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للسجون

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن المعاملة.

يملأ جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح

إدخال رقم المعاملة الذي سوف يتم الاستعلام

إدخال رقم السجل المدني بالمكان المخصص لها

يتم تحديد نوع المعاملة ثم الضغط على زر الإستعلام وبذلك سوف تظهر كافة البيانات التي تتعلق بالمعاملة

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طرق التواصل مع المديرية العامة للسجون

تعلن المديرية العامة للسجون عن عدة طرق يتم التواصل من خلالها مع المديرية ومن هذه الطرق ما يلي

المراسله على البريد الخاص بمديرية العامه للبترول وهو 11155

طبعا عنها تضع بعض الارقام للتواصل عبر الهاتف وهم 920005999، 0096611206555

كما يمكن التواصل من طريق البريد الالكتروني الرسمي الخاص بمديرية العامة لسه جون او عن طريق رقم الفاكس السريع920005999