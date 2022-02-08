تمويل شخصي بالمرابحة من شركة تمويل .. مزاياه وكيفية التقديم عليه

تمويل شخصي بالمرابحة عبر شركة متاجر للتمويل هو تمويل تقدمه شركة متاجر السعودية لتلبية احتياجات ورغبات مواطني الدولة من خلال تقديم قروض تمويلية وتقديم خدماتها الخاصة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية بين طرفين أو بين طرفين. الشركة والمقترض خلال هذا الوقت ، بدأت الشركة في التعامل مع الأشخاص الذين قاموا بتسويق المنتج.

تمويل شخصي بالمرابحة عبر متاجر للتمويل

يقدم المتجر السعودي منتجات المرابحة من خلال تسهيل التمويل المقدم من الشركة حيث أنها من أهم الشركات الموجودة. يدعم الخريجين من خلال تزويدهم بصناديق الاستثمار ، رهنا بعدة شروط. للحاجة إلى عدم وجود ضامن.

مزايا التمويل الشخصي 2022

تتمتع الشركة بعدد من المزايا التي تجعلها رائدة في تقديم الخدمات المالية لجميع العملاء ، ومن أبرزها ما يلي:

الحصول على تمويل بدون تحويل الأجور من صاحب عمل إلى شركة لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع متاجر للتمويل وذلك للتقديم على المنتج جميع المعاملات المالية والتمويلية التي تجريها الشركة وفق الشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية – ارتفاع أرباح المنتجات التي تقدمها شركة المتجر بمقدار 500 ألف ريال كما يوفر تمويلاً مالياً يصل إلى مليون ريال أما بالنسبة للربح المعروض فهو ينافس جميع الشركات الأخرى كما أنه يوفر المزيد من الراحة للعملاء من حيث سداد التمويل يمكن سداد الأقساط على ستين شهرًا يمكن أيضًا إجراء الدفعات النقدية مقدمًا ويجب ألا تتجاوز تاريخ الدفع الأساسي وفقًا لرغبات العميل تشترط الشركة نسبة خصم تصل إلى 60٪.

معايير تمويل شركة متاجر

من أهم الشروط تقديم إفادة تفصيلية بالراتب الذي يتقاضاه الموظف عن طريق جهة عمله

أن يكون الراتب الذي يتقاضاه الموظف من الشركة ستة آلاف ريال فأكثر

يجب أن يكون عمر العميل عشرين أو حتى خمسة وستين عامًا

يجب أن يكون قد عمل في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل

يتلقى القطاع الخاص التمويل قبل ستة أشهر من الإيداع.

مستندات تمويل المرابحة متاجر

على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل للمنتجات التي تقدمها متاجر تقديم بعض المستندات الرسمية على النحو التالي: