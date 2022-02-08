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عمر شويل - جدة أسعار المخالفات المرورية برقم الهوية السعودية ، نشرت المديرية العامة للنقل في المملكة العربية السعودية قائمة كاملة بالمخالفات بهدف إبلاغ سائقي السيارات في المملكة ، وكذلك توجيه إنذارات غير مباشرة لمن يعتقد أن هذه الانتهاكات قد تم تجاهلها ، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى عواقب وخيمة.

أسعار المخالفات المرورية برقم الهوية السعودية

غرامات تتراوح من 100 ريال إلى 10،000 ريال

خطورة كل انتهاك.

هل يمكنني الاعتراض على وقوف السيارات غير القانوني؟

استفسر أحد متابعي الإدارة العامة للمواصلات السعودية عن حقهم في الاعتراض على المخالفة إذا كانت السيارة مركونة في المكان الصحيح.

وأوضح أنه بالرغم من وقوف السيارة في الموقف الصحيح أمام المطعم إلا أنه تم تسجيل مخالفة في الرياض، وقالت هيئة النقل السعودية إن المخالفة لا يمكن الطعن فيها في ظل هذه الظروف، واكتمال المرور يمكن للمراقب مراجعة سلطات المرور بإدارة المرور بمنطقته لمعرفة المخالفة.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن المشاكل الناجمة عن المواقف الخاطئة عبر الحساب الرسمي للدائرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أسعار المخالفات المرورية 1443

الوقت المسموح به قبل إخراج السيارة المصدرة

كشفت وزارة النقل السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر القصير “تويتر” الوقت المتاح لتصدير المركبات للبقاء في الأراضي السعودية، وأوضحت وزارة النقل السعودية أنه بعد إصدار رخصة التصدير ، يُسمح للمركبة بالبقاء في المملكة لمدة تصل إلى شهرين من تاريخ التصدير.

وقالت هيئة النقل السعودية ، إنه يجب إخراج السيارات المصدرة للخارج خلال 60 يومًا من تاريخ التصدير ، وإلا سيعتبر انتهاكًا لقوانين المرور السعودية.

نصائح قسم النقل بشأن الازدحام لتجنب الغراما

نشرت المديرية العامة للنقل تغريدة على شكل انفوجرافيك على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي

تأتي نصيحة وزارة النقل بشأن تجاوز الازدحام بأمان من تغريدته: