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تمويل الأسهم المحلية الجديد .. مزايا التمويل الشخصي 2022

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عمر شويل - جدة تمويل الأسهم المحلية الجديد .. مزايا التمويل الشخصي 2022 - ثقفني

تمويل الأسهم المحلية الجديد ، المتاح من خلال بنك الجزيرة ، التمويل الشخصي متاح بأشكال مختلفة بما في ذلك التمويل الشخصي “دينار” من خلال الأسهم المحلية ، بالإضافة إلى أشكال أخرى مناسبة للتمويل المتنوع لموظفي البنك والمهنيين ، تقدم البنوك التمويل للأفراد في من أجل تلبية الاحتياجات المالية الشخصية لمختلف النفقات ، تم إنشاء تمويل منتج بالدينار لتلبية رغبات العميل ، كما يتم تقديم هذا القرض على شكل مرابحة ، حيث يمكن للعميل اختيار أسهم معينة لبيعها له بسعر مؤجل. تعرف هامش الربح ، ثم يتم تحويل السهم إلى محفظتك ويمكنك بيعه أو الاحتفاظ به.

مميزات تمويل الأسهم المحلية الجديد

  • من مميزات التمويل الشخصي الوصول إلى 2 مليون ريال سعودي
  • يوفر تأمين تكافلي مجاني يغطي باقي التمويل في حالة العجز الكلي أو الوفاة
  • إمكانية تمويل المتقاعدين بنفس نوع القرض
  • معدل الفائدة السنوية يبدأ من 3.32٪ شاملاً الرسوم الإدارية
  • الرسوم الإدارية حوالي 5000 ريال سعودي أو ما يعادل 1٪ بالإضافة إلى 15٪ ضريبة القيمة المضافة
  • يشمل أيضًا ما يصل إلى 15٪ ضريبة القيمة المضافة.

معايير تمويل الأفراد عبر مصرف الجزيرة

  • توفير تاريخ ائتماني جيد
  • يجب أن يتراوح عمر متلقي التمويل بين 20 و 60 عامًا
  • طلب تحويل الراتب إلى بنك الجزيرة
  • أن لا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5000 ريال. س
  • مرور ثلاثة أشهر على الأقل على عمل المستفيد في القطاع شبه الحكومي أو تأسيسه في القطاع الحكومي
  • عمل في القطاع الخاص لمدة 6 أشهر.

كيفية التسجيل على تمويل دينار من بنك الجزيرة

  • يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع بنك الجزيرة للحصول على منتجات التمويل الشخصي وتقديم الطلبات إلكترونيًا
  • ثم قم بالتمرير إلى منتصف الصفحة الخاصة بموقع البنك الرسمي
  • الآن ابحث على الأيقونة للتقدم الآن
  • ثم ضع البيانات الشخصية بما في ذلك البريد الإلكتروني والاسم والمدينة والاسم الأخير والهاتف وحالة التوظيف والدخل الشهري
  • ثم اكتب الملاحظات ، إن وجدت ، واضغط على إرسال الطلب.
  • يتوجب عليك الان أن تنتظر حتى تتم دراسة طلبك وإرسال الرد في خلال أيام قليلة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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