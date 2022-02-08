نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة الطالب مسجل من قبل في نظام نور بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه أولياء الأمور العديد من المشاكل أثناء تسجيل الطالب للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال على نظام نور، سوف نطرح في هذا المقال حل مشكلة الطالب مسجل من قبل في نظام نور بالتفصيل، والخطوات كذلك وكيفية إلغاء طلب التسجيل وكيف يقوم ولى الأمر بتعديل البيانات والعديد من الخدمات المختلفة التي يتيحها نظام نور للطلاب وكيفية حل مشاكل تسجيل الدخول التي تواجه أولياء الأمور.

حل مشكلة الطالب مسجل من قبل في نظام نور

قد يواجه أولياء الأمور العديد من المشاكل عند تسجيل الطالب في نظام نور وسيصل لهم رسالة على الهاتف الجوال تؤكد رفض الطلب، عند وصول هذه الرسالة على ولي الأمر أن يقوم بتعديل بيانات الطالب وإعادة الطلب والتسجيل مرة أخرى.

يجب على ولي الأمر أن يقوم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.

بعدها يختار تسجيل الأبناء ويضغط على تعديل لكي نتمكن من تعديل بيانات الطالب على نظام نور.

البيانات التي يمكن التعديل عليها في نظام نور

يمكن تغيير المعلومات الخاصة بالسكن ومحل الإقامة للطالب.

يمكن اختيار مدرسة أخرى ويوجد اختيار حذف أو تعديل ويمكنك الضغط عليه في حالة الرغبة في إزالة هذا الطلب بشكل نهائي من على نظام نور الالكتروني وسيظهر لولي الأمر رسالة إذا كان يريد بالفعل حذف حساب الطالب، ويتم الضغط على تأكيد.

إذا كنت تريد إزالة هذا الطلب يمكنك ذلك، ثم بعدها تستطيع أن تقوم بالتسجيل طلب جديد، ويوجد خيار آخر يمكنك من خلاله إضافة مرفقات خاصة بعملية تسجيل الطالب على الباقة.

كيفية تسجيل طالب جديد بعد حذف حسابه من على نظام نور

يمكن لولي الأمر أن يقوم بتسجيل الطالب مرة أخرى من جديد، حيث يستطيع كتابة رقم الهوية وصلة القرابة، ومحل إقامة الوالد وغيرها من البيانات الأخرى المطلوبة الخاصة بالعنوان الخاص بالطالب والهاتف والمدينة والادارة التعليمية بالمدرسة الاساسية وغيرها من البيانات الأخرى المختلفة.

بعد الانتهاء من إدخال كل الحقول الفارغة يضغط ولي الأمر على تسجيل بذلك يكون قد قام بجميع الخطوات بالتفصيل.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بعملية حل مشكلة الطالب مسجل من قبل في نظام نور كما ذكرنا كيف يقوم ولى الأمر بحذف الطلب أو تعديل البيانات الخاصة به وكيف يقوم بتسجيل الدخول للطالب مرة أخرى عبر نظام نور ببساطة.