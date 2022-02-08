براتب 2000 ريال احصل علي تمويل أونلاين يصل 500 ألف ويناسب جميع الفئات

تمويل شخصي بأقل راتب شهري للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي قروض شخصية تتناسب مع جميع الفئات بدون كفيل ويصل مبلغ التمويل إلي 500 ألف ريال سعودي وبموافقة فورية خلال 30 دقيقة فقط، ويوفر مصرف الراجحي قروض بمبالغ مالية كبيرة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد وتكون مجدولة، وسوف نوضح لكم شروط تمويل شخصي بأقل راتب شهري من بنك الراجحي وكيفية التقديم عبر الموقع الالكتروني وتحصل علي تمويلك بكل سهولة.

مزايا التمويل من مصرف الراجحي السعودي

احصل علي تمويل شخصي بدون كفيل ويصل إلي 500 ألف ريال سعودي وبفترة سداد تصل 5 سنوات، وهو يخدم فئات كبيره من المواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين داخل المملكة والتي تسعي دائما إلي تقديم مستوي مميز لكل عملائه ولكن بشروط معينة الواجب توافرها من اجل الموافقة علي طلب التمويل الميسر، وإذا كان راتبك الشهري 2000 ريال سعودي سوف تحصل علي تمويل مناسب لك بكل سهولة وبهامش ربح منخفض وثابت لا يتغير طول فترة السداد، فقد يعتبر بنك الراجحي من اشهر وأفخم البنوك المتواجدة داخل المملكة ويقدم الكثير من الخدمات البنكية لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام من اجل الحصول علي تمويل الراجحي. يشترط أن يكون الراتب الشهري 2000 ريال للمواطن السعودي كحد الأدنى. ويكون الراتب الشهري للمتقاعدين لا يقل عن 1900 ريال سعودي ويكون عمرة لا يزيد عن 70 عام. ويمكن للمقيم الحصول علي تمويل براتب لا يقل عن 5000 ريال. تقديم صورة الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية وصورة من الإقامة للمقيمين. تقديم خطاب من جهة العمل تعريف بالراتب وكشف حساب ومدة البدا في العمل.

كيفية الحصول علي تمويل أونلاين من مصرف الراجحي