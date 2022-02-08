نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 51 دورة شهر فبراير 2022 عبر رابط البرنامج ca.gov.sa تقديم موعد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 هو أهم المواعيد وأكثرها بحثاً على موقع البحث الرئيسي جوجل اليوم مع اقتراب إيداع المبالغ المخصصة للدعم في حسابات المستفيدين البنكية، فبعد أن صدرت نتائج الأهلية وتم معرفة المستحقين ينتظرون الآن إيداع مبالغ الدعم حتى يستفيدوا منها في توفير مقومات الحياة لهم في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار في العالم أجمع وليس المملكة فقط، فمثل هذه البرامج من الدعم هي مصدر دخل الملايين من المواطنين ويعتمدون عليها بصورة رئيسية.

حساب المواطن الدفعة 51 شهر فبراير

برنامج حساب المواطن الذي يغطي قرابة 12 مليون مستفيد، يعيشون داخل المملكة من أهم البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في المنطقة العربية بل في العالم، بعد أن حصد جائزة عالمية من الأمم المتحدة نظراً للدعم الذي يوفره لملايين الأشخاص، وكان البرنامج قد أوقف التسجيل فيه منذ فترة كبيرة، ولم يحدد إن كان سوف يقوم بفتح باب التسجيل لمستفيدين جدد أم لا.

طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن

الدخول على راب ca.gov.sa. تسجيل البيانات المطلوبة. تحديد نتائج الأهلية ثم النقر عليها لتظهر تفاصيل الدعم.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51

سوف يتم صرف الدورة 51 دفعة شهر فبراير يوم الخميس القادم الموافق 9 من فبراير، وبذالك يكون قد تم تقديم موعد الصرف عن اليوم المحدد وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لأن اليوم العاشر يصادف يوم الجمعة وهو عطلة رسمية.

شروط دعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقم بصفة دائمة داخل المملكة.

يستثنى من شرط الجنسية أبن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

لا يكون المستفيد يقيم في إحدى دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن تتطابق البيانات المفصح هنها مع بيانات الجهات ذات الشأن.

نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 51

صدرت نتائج أهلية البرنامج عن الدفعة 51 منذ فترة وبالتحديد يوم 26 يناير الماضي، ويمكن للذين لم تشملهم نتائج الأهلية تقديم اعتراض خلال المدة القانونية، وهي 90 يوم من صدور النتائج من خلال الرابط الرسمي للبرنامج على شبكة الإنترنت.

مبلغ دعم حساب المواطن

وضع البرنامج نظام محدد لحساب قيمة الدعم ووضع محددات لذالك سواء للفرد المستقل أو للأسرة، ومن محددات الدعم هي عدد أفراد الأسرة وأعمارهم السنية أكبر من 18 أو أقل من ذالك.